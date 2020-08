Envían sobre $160 millones adicionales en pagos del Impacto Económico de $1,200

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el desembolso millonario de nuevos pagos de Impacto Económico de $1,200 a miles de familias, incluyendo beneficiarios del Seguro Social, que estaban en espera de la ayuda.



“Cerrando el mes de julio, los días 29, 30 y 31y los días 3 y 4 de agosto,

realizamos varios desembolsos de pagos de Impacto Económico a 134,411

familias, que totalizaron $166,595,639. Estos desembolsos incluyen

solicitudes de beneficiarios del Seguro Social que Hacienda logró depositar

directamente en sus cuentas bancarias, gracias a que el Servicio de Rentas

Internas (IRS) accedió a compartir la información necesaria”, explicó la

gobernadora.



Con estos pagos, el total desembolsado de este incentivo asciende a

$2,624,211,604, para un total de 1,728,589 familias al 4 de agosto.

Vázquez Garced también informó que el secretario del Departamento de

Hacienda, Francisco Parés Alicea y su equipo, están trabajando arduamente en

conjunto con otras agencias, para atender las reclamaciones de ciudadanos

que no han recibido la ayuda incluida en la Ley CARES, para aliviar el impacto

causado por el COVID-19 en las finanzas de las familias puertorriqueñas.



“Estamos conscientes de que hay ciudadanos que, por alguna razón, no han

recibido el incentivo de $1,200 que comenzamos a distribuir en mayo. Para

atender estos casos, el Departamento de Hacienda está trabajando en alianza

con agencias concernidas para completar la información necesaria para el

envío de los pagos pendientes a la brevedad posible”, agregó la mandataria.



Por su parte, Parés Alicea explicó que además del IRS, Hacienda está

trabajando en conjunto con la Administración de los Sistemas de Retiro para

continuar identificando beneficiarios que esperan por la ayuda.



“En esta etapa de la distribución de los fondos, contamos con los archivos de

participantes de los Sistemas de Retiro y del Seguro Social para identificar a

los ciudadanos que no han recibido el pago y estamos depositando el dinero

en las cuentas de banco que nos están proveyendo”, añadió.

Asimismo, instó a los beneficiarios del PAN que aún no han solicitado el

incentivo, a entrar a SURI para completar la información en el enlace para las

personas que no están obligadas a radicar planilla.



Sobre las reclamaciones de personas que, por diversas razones, no han

recibido el incentivo o recibieron una cantidad menor a la que entienden les

corresponde, el funcionario detalló que ya se han resuelto 35,324 casos y se

han realizado pagos por $47.5 millones.



Mientras tanto, el secretario también anunció que se ordenó la impresión de

aproximadamente 43,000 cheques de la fase 3.



“Todos los esfuerzos para identificar a los ciudadanos que aún esperan por el

cheque de $1,200 son importantes. Por esto, exhorto a estas personas a que

accedan a la página principal de SURI (www.suri.pr.gov ) y opriman la opción

de Pago de Impacto Económinco (CARES Act) y luego la de Asistencia

Adicional, donde encontrarán la opción de Reclamación Pago de Impacto Económico. De esa forma nos ayudarán a identificarlos con mayor rapidez”, dijo Parés Alicea.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.