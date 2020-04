Epidemiólogo Juan Reyes se desahoga en las redes

El epidemiólogo Juan Reyes, miembro del Task Force Médico, se desahogó este lunes en una publicación en su cuenta de Facebook en la que reconoció la necesidad de realizar más pruebas de COVID-19 en Puerto Rico.

“Por las razones que sean (yo no tengo nada que ver, pues no soy responsable de comprarlas y he dicho mil veces qué hay que comprar muchas más) se han realizado pocas pruebas. Hay que Monitoriar (sic) la epidemia con los datos que se tienen...o prefieren que me pare frente a las cámaras y les hablé sin gráficas y sin datos y les diga algo sacado de la manga? Los datos tienen sus limitaciones y faltan resultados por añadir...pero al menos pueden ver la tendencia que lleva la epidemia...y la tendencia es ascendente. Siempre he dicho que los casos van subiendo y si nos descuidamos vamos a perder el control de la epidemia. Decirles que a desacelerado un poco el aumento de casos es verdad y lo hago para dar un poco de esperanza a quienes respetan la cuarentena. Por más pruebas que se hagan hoy, los muertos son los mismos. Las pruebas nos ayudan a aislar y poner en cuarentena a la gente para controlar los contagios...si respetamos seriamente la cuarentena estamos bregando con eso a falta de las pruebas. De hecho si pudiéramos hacer 1 millón de pruebas hoy, la letalidad se iría a 15 personas por millón y eso se vería muy bien en comparación con otros países. Que no te engañen los datos. Hay que entender bien de estas cosas antes de criticar. Las pruebas son súper necesarias para controlar la epidemia pero si la gente no la respeta podemos hacer 3 millones de pruebas y seguirnos infectándonos si nos quedamos en casa. Mira los países que lo han controlado con miles de pruebas y están experimentando un segundo wave. Al momento las muertes son 3-4 por día y están bajo control por que nuestro sistema de salud, el cual es muy débil está bajo control atendiendo los casos graves. Si no hacemos cuarentena los casos aumentarían radicalmente y el sistema de salud perdería la capacidad de atender a la gente y aumentarían los muertos”, escribió.

Además del tema de las pruebas y el aislamiento, Reyes quiso abordar la controversia surgida luego de que el presidente de WIPR, Eric Delgado, prohibiera la participación de otros medios en el programa especial en el que los médicos ofrecen actualización de cómo se comporta el COVID-19 en la Isla.

Ante esto, dijo que aprecia el trabajo de la prensa, pues sin ellos, “todavía tendríamos a Ricky de gobernador”.

Aseguró, además, que está dispuesto a contestar preguntas de cualquier periodista.

“Hay muchos periodistas buenos deseosos de fiscalizar y educar al pueblo...el problema es cuando empiezan a atacar a los científicos por cuestiones políticas y de rating y desinforman. Como académico y científico estoy acostumbrado a la crítica y a la discusión científica pues en la academia y en la ciencia hay que defender su punto de vista con evidencia. El problema es cuando se te critica sin fundamento, con malas intenciones y faltas de respeto. No soy ni he sido una persona de prensa...lo hago para tratar de informar y ayudar a mi país”, sostuvo en el mencionado post.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.