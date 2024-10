“Es hora de darnos a respetar”: Reacciona Lucecita Benítez tras comentario contra Puerto Rico

La cantante puertorriqueña Lucecita Benítez reaccionó a las recientes expresiones del comediante Tony Hinchcliffe refiriéndose a Puerto Rico como: "Isla de Basura" durante un mítin político de Donald Trump y recalcó que las expresiones "no las podemos dejar pasar por alto."

Benítez expresó en declaraciones escritas: que "ningún puertorriqueño, ni los que vivimos aquí en la isla ni los más de 5 millones que viven en los Estados Unidos, podemos bajar la cabeza".

Añadió que debemos mostrarnos indignados ante el comentario de que somos una “isla basura en el océano”.

En estas elecciones vamos a reafirmar nuestro orgullo de ser puertorriqueños y defender nuestra identidad. Se lo debemos a las nuevas generaciones. Lucecita Benítez

El expresidente Donald Trump, no se disculpó este martes sobre el "chiste" ofensivo que hizo el comediante Tony Hinchcliffe.

"El amor allí era asombroso y podías sentirlo....Políticos que han hecho esto por mucho tiempo, 30 y 40 años dijeron que nunca habían visto un evento tan hermoso. Fue como un festival de amor", aseguró.

Tony Hinchcliffe dijo durante el mítin celebrado en Nueva York: "Están pasando muchas cosas, como, no sé si lo sabes, pero hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Sí. Creo que se llama Puerto Rico".

Tras las reacciones el comediante expresó a través de la red social X (antes conocida como Twitter): "Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un cantante a vicepresidente se tome su tiempo de su "apretada agenda" para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico y voy de vacaciones allí. Me burlé de todos... mira todo el programa".