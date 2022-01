“Es un disuasivo”: dice Pierluisi sobre prueba negativa para eventos multitudinarios

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dio a conocer el miércoles la razón por la cual existe desde la Orden Ejecutiva 2021-80 el requisito de prueba negativa para los que pretendan asistir a algún evento multitudinario, que tengan una prueba negativa de COVID-19.

“Yo he mantenido eso en la Orden Ejecutiva, precisamente, porque está funcionando como un disuasivo para que se den esas actividades, tengo que admitirlo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Yo no he cambiado esa Orden para que diga prueba de vacunación o prueba negativa en parte porque sé que sirve de disuasivo, porque sé que no es fácil obtener una prueba, lo admito. Puede ser que tengan que hacer una fila por bastante tiempo y por otro lado, puede ser que tengan que pagarla”, añadió.

El gobernador no descartó enmendar ese lenguaje en las próximas Órdenes Ejecutivas, dependiendo del comportamiento de los niveles de positividad.