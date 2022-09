Esperan retomar las clases este jueves en 149 escuelas

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés dijo que al momento se prevé que 149 de las 863 escuelas sean las que podrán retomar las clases el jueves.

“Región San Juan, Región Humacao, Región Bayamón y Región Arecibo. Estamos dejando afuera la Región de Mayagüez y la de Región de Ponce, que fueron las más impactadas. En esta selección, estamos mirando el impacto por municipio, para comenzar a convocar personal. Así que hoy hay personal en estas 149 escuelas. Se convocó básicamente a la totalidad del personal para hacer una inspección mucho más profunda, obtener detalles y esta tarde tomar decisiones si esas 149 escuelas pueden y están hábiles para abrir mañana”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

“Hemos hecho un llamado a la empatía, a todos los supervisores y los gerentes. A tomar en consideración las condiciones individuales de nuestro personal e igualmente, de las familias a las que nos toca atender”, añadió.

“A medida que la luz y el agua lleguen, vamos a ir sumando escuelas. Ya el día de mañana, haríamos el mismo ejercicio. Mi meta, es que en una semana el sistema esté estabilizado”, sostuvo.

De acuerdo al secretario, “la meta no es que el sistema mañana esté abierto en su totalidad. Va a depender de las circunstancias de cada comunidad y cada escuela. No queremos tampoco que no haya higiene, que no haya agua, que no haya luz, así que todos esos elementos los estamos considerando, igual la capacidad que tenga esa comunidad de recibir estudiantes. Así que vamos poco a poco”.