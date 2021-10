Esta noche por Punto 2 | Piratas de Quebradillas vs Vaqueros de Bayamón

Esta noche, los Piratas de Quebradillas se enfrentan a los Vaqueros de Bayamón en el primer encuentro de los Cuartos de Finales del Baloncesto Superior Nacional.

La transmisión comenzará a las 7:50 p.m., y lo podrás ver por Punto 2 y telemundopr.com.

El Baloncesto Superior Nacional confirmó la semana pasada su calendario de Playoffs que comenzaron este domingo, con los Cangrejeros de Santurce visitando a los Capitanes de Arecibo por Teleisla, y los Brujos de Guayama recibiendo a los Cariduros de Fajardo.



Todas las series se jugarán a las 8pm y a un máximo de 7 juegos, avanzando el primer equipo que gane cuatro en el calendario:



Domingo, 10 de octubre

Cangrejeros de Santurce vs Capitanes de Arecibo (Teleisla)

Cariduros de Fajardo vs Brujos de Guayama



Lunes, 11 de octubre

Piratas de Quebradillas vs Vaqueros de Bayamón (Punto2)

Mets de Guaynabo vs Leones de Ponce



Martes, 12 de octubre

Capitanes de Arecibo vs Cangrejeros de Santurce

Brujos de Guayama vs Cariduros de Fajardo



Miércoles, 13 de octubre

Leones de Ponce vs Mets de Guaynabo (Teleisla)

Vaqueros de Bayamón vs Piratas de Quebradillas



Jueves, 14 de octubre

Cariduros de Fajardo vs Brujos de Guayama (Teleisla)

Cangrejeros de Santurce vs Capitanes de Arecibo



Viernes, 15 de octubre

Piratas de Quebradillas vs Vaqueros de Bayamón

Mets de Guaynabo vs Leones de Ponce



Sábado, 16 de octubre

Capitanes de Arecibo vs Cangrejeros de Santurce (Telemundo)

Brujos de Guayama vs Cariduros de Fajardo



Domingo, 17 de octubre

Vaqueros de Bayamón vs Piratas de Quebradillas

Leones de Ponce vs Mets de Guaynabo



Lunes, 18 de octubre

Cangrejeros de Santurce vs Capitanes de Arecibo*

Cariduros de Fajardo vs Brujos de Guayama*



Martes, 19 de octubre

Piratas de Quebradillas vs Vaqueros de Bayamón*

Mets de Guaynabo vs Leones de Ponce*



Miércoles, 20 de octubre

Capitanes de Arecibo vs Cangrejeros de Santurce*

Brujos de Guayama vs Cariduros de Fajardo*



Jueves, 21 de octubre

Vaqueros de Bayamón vs Piratas de Quebradillas*

Leones de Ponce vs Mets de Guaynabo*



Viernes, 22 de octubre

Cangrejeros de Santurce vs Capitanes de Arecibo*

Cariduros de Fajardo vs Brujos de Guayama*



Sábado, 23 de octubre

Piratas de Quebradillas vs Vaqueros de Bayamón*

Mets de Guaynabo vs Leones de Ponce*



*De ser necesario, transmisión se determinará en base a resultados



Los clasificados se enfrentarán en la Semifinal previa a “La Final Brava” a celebrarse entre las primeras dos semanas de noviembre y que coronarán a los campeones de la temporada 2021 del BSN.