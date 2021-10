“Estamos abandonadas por la Policía”: joven denuncia que le negaron ayuda tras amenazas de hombre armado

Una joven denunció a través de una transmisión en las redes sociales que llegó hasta la Comandancia de Caguas por alegadas amenazas de parte de un hombre armado, pero le negaron la ayuda.

“Estamos abandonadas por la Policía....yo vine al cuartel a hacer lo que me tocaba, a hacer lo propio, pero aquí no se me escuchó. Aquí no se me atendió. Aquí no se me ayudó. Aquí no se me aconsejó y a duras penas escucharon tres palabras que yo dije e inmediatamente sin evidencia y sin nada le dieron la razón a la otra parte", expresó la mujer identificada como Génesis Yadira Roldán.

"Espero que no me pase nada a mí ni a mi mamá. Espero que estemos bien, que salgamos bien, porque es una persona peligrosa para la sociedad, la que nos está amenazando. Una persona armada. Espero que no nos pase nada y que no tengamos que lamentarlo, pero como la justicia de Puerto Rico es así, me despido por cualquier cosa y que por lo menos quede claro que yo vine al cuartel a tratar de hacer justicia", añadió.

La joven indicó que el oficial Ocasio no le dio la oportunidad de expresarle el suceso, que la atendió de manera “arrogante” y que no tomó acción ante su denuncia.

"Ni tan siquiera me quiso escuchar cuando le expliqué la situación. Inmediatamente se puso de la otra parte. Se puso a favor del hombre y no me escuchó prácticamente nada de lo que dije", sostuvo.

Yadira Roldán dijo en otra transmisión que acudió por segunda vez al cuartel y que luego de pasar “de departamento a departamento” finalmente la atendieron, pero aún espera por una respuesta, pues le dijeron solo que su caso será evaluado.