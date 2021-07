Este lunes: Yankiel Rivera sube al cuadrilátero de Tokyo 2020

El púgil boricua Yankiel “el Doctorcito” Rivera subirá este lunes al cuadrilátero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a las 5:03 a.m. de Puerto Rico -6:03 p.m. de Japón-.

El debut olímpico del bayamonés será en el Kokugikan Area.

“Estoy muy feliz y contento de estar en este escenario tan grande que son las Olimpiadas. Es el sueño de todo atleta”, expresó el púgil de los 52 kilogramos al ser abordado.

Su primer combate será con Saken Bibossinov de Kazajstán en la ronda de 32. Podrás ver el evento aquí.

Aunque la pandemia atrasó los Juegos Olímpicos, todos continúan positivos y con gran sentido de lucha.

“Fuera de eso me siento ansioso. Estoy loco por estar en el ring, me hace falta. Llevo tiempo sin subirme a un ring y ya me pica. Aparte que estoy en los Juegos Olímpicos, algo que siempre soñé. Estoy loco que sea mañana (lunes) para subirme a ese ring”, expresó el medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"Estamos para darlo todo allá en Tokyo", dijo.

Bibossinov es medallista de bronce en el Campeonato del Mundo en el 2019 bajo el peso mosca. Aseguró su pase olímpico al ganar el torneo clasificatorio para Asia y Oceanía en el 2020 celebrado en Ammán.

“Sobre mi rival, nunca me he enfrentado a él. Lo busqué en las redes. Lo vi en YouTube. Lo pude observar durante sus combates y lo estudié con los entrenadores (Joe Santiago y Carlos “Cholo” Espada). Hemos practicado en el gimnasio lo que tenemos planeado para salir con la victoria en la pelea”, contó el puertorriqueño que llega a Tokio 2020 por escalafón mundial.

¡Estamos orgulloso del nuestro! Mira las emotivas declaraciones.

La parte emocional del boxeador está balanceada. Su norte es su familia y esta se encuentra bien.

“Sobre la parte emocional, me siento bien, me siento tranquilo. Lo único que me estaba pasando era la condición de salud de mi papá, ya gracias a Dios está en casa y está mejor de salud. Mi mamá está bien, mi familia está bien”, indicó el boxeador de 23 años.

La preparación física de un atleta va de la mano de la parte mental, por lo que Rivera explicó que se siente tranquilo por esa parte.

“Tuve un buen campo de entrenamiento que eso también me ayuda mentalmente. Estoy positivo. Confío en mí. Estoy bien entrenado. En la parte del peso, llevo cinco días saliendo del gimnasio en peso. No he tenido problemas, aun cuando pensé que se me iba hacer bien difícil. Desde el 2019 no hago los 52 kilogramos. Se me ha hecho bien. De verdad, ¡me siento súper bien!”, concluyó el bayamonés.

Busca acabar con la sequía de medallas en el boxeo.

Yankiel Rivera es el único boxeador en competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se convierte en el boxeador 89 en competir por Puerto Rico. Su clasificación olímpica se logró por escalafón mundial, tras los organizadores del preolímpico en Buenos Aires, Argentina cancelarlo por la pandemia del COVID19. Busca ser el séptimo medallista olímpico en boxeo.