Este sábado EN VIVO | Juamita López vs ‘El Emblema’ Quiñones

El cagueño, 'Juanmita' López De Jesús, quien realizó un espectacular debut como profesional el pasado 14 de febrero en el Madison Square Garden de Nueva York, realizará este sábado su segunda pelea como profesional al medirse contra el invicto pegador de Guayanilla, Malik 'El Emblema' Quiñones (2-0, 2 KOs), en un emocionante combate a cuatro asaltos en la categoría de las 115 libras.

El evento "Boxeo Boricua en Aibonito" de Miguel Cotto Promotions, junto a H2 Entertainment y Top Rank, se llevará a cabo en el Coliseo José "Marrón" Aponte y podrás verlo en vivo en Telemundopr.com y Facebook de Telemundo Puerto Rico, a partir de las 9:00pm

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Estoy muy emocionado de pelear en mi casa para mi segunda pelea como profesional. Agradecido con Top Rank y Miguel Cotto Promotions por la oportunidad de continuar mi carrera profesional aquí en Puerto Rico. He trabajado arduamente desde mi debut y estoy listo para enfrentar a Malik Quiñones. Todos verán de que estamos hecho”, dijo ‘Juanmita’ López De Jesús.

Por su parte el invicto de Guayanilla expresó "estoy muy entusiasmado por mi próxima pelea contra 'Juanmita' . He estado entrenando duro y estoy listo para demostrar mis habilidades en el ring. 'Juanmita' es un buen boxeador y sé que será un retor, pero estaree listo para lo que el pueda traer esa noche. Esta pelea es una gran oportunidad para ambos y estoy seguro de que los fanáticos disfrutarán de un espectáculo emocionante en el Coliseo José 'Marrón' Aponte el 5 de abril. ¡No se lo pierdan!", comentó, Malik.

En otro emocionante combate programado para el evento "Boxeo Boricua En Aibonito", el invicto Abner Figueroa (5-0, 1 KO) de Naranjito se enfrentará al veterano de Caguas, David Quijano (16-7-1, 9 KOs), en una pelea a 6 asaltos. Este combate promete ser un verdadero espectáculo de talento y experiencia.

"Estoy muy emocionado por esta pelea contra David Quijano. Él es un boxeador experimentado y sé que será un reto, pero he estado entrenando duro y estoy listo para mostrar todo lo que he trabajado. Cada combate es una oportunidad para crecer y aprender, y estoy decidido a mantener mi récord invicto. Espero que los fanáticos disfruten de un gran espectáculo y estoy ansioso por darles una pelea emocionante el 5 de abril y saldré con la victoria en el Coliseo José 'Marrón' Aponte", dijo Abner Figueroa.

Quijano por su parte dijo que esta listo para el reto y espera que Abner venga a pelear “estoy contento de regresar al ring, llevo tiempo fuera pero para este combate estamos al 100 por ciento. Espero que Abner esté listo porque este veterano le va hacer pasar una noche bien larga”, comentó Quijano.

Miguel Cotto Promotions, junto a H2 Entertainment y Top Rank, celebraron una conferencia de prensa en las modernas instalaciones del Centro de Creación y Recuperación de Negocios en Caguas para anunciar el esperado evento "Boxeo Boricua en Aibonito", que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de abril en el Coliseo José 'Marrón' Aponte en Aibonito.

En otro gran combate William ‘Piru’ Guzmán de Barranquitas lanzó un reto a Luis Rivera donde estableció que el combate no llegará a la distancia de un combate pactado a 6 asaltos en las 122 libras “estoy listo para Luis Rivera, hemos entrenado duro para esta pelea y se que no llegará a la distancia, así que espero a toda mi gente de Barranquitas que se den cita en la Marrón Aponte de Aibonito el 5 de abril”, expresó ‘Piru’. Luis Rivera dijo estar listao para el barranquiteño y aseguró que lo hará pasar una noche bien larga “Piru ven ready por que te voy hacer la noche bien larga y voy a buscar la victoria por cualquier vía, no te voy a dar break”, comentó.

En otros grandes combates el prospecto más importante en las 126 libras a nivel mundial y orgullo de La Romana, República Dominicana quien recientemente Top Rank anunció una co-promoción junto a Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment; Yan Carlos ‘Dangerous’ Santana (13-0,12KOs) estará en acción en un combate a 10 asaltos. “Estoy Feliz y agradecido de poder pelear en Puerto Rico, esta es mi casa y los represento también. Cuando me dieron la noticia que peleaba aquí me puse bien contento, el 5 de abril vamos a dar un espectaculo y hacer lo que sabemos hacer lucir en grande y buscar una victoria contundente”, dijo ‘Dangerous’ Santana.

Boxeo Boricua en Aibonito contará con 10 combates donde también estarán en acción el invicto de Barranquitas; José Díaz en un combate en las 130 libras a 4 asaltos mientras que Alberto ‘El Ruso’ Pagán de Orocivis también buscará su Segunda victoria como profesional cuando se mida al debutante Carlos Colón de Vega Alta en un combare a 4 asaltos en las 175 libras. Mientas que el invicto Ellison Rivera de Comerio defenderá su invictode 2 victorias con 2 nocauts ante el debutante Yomar Vázquez de Vega Alta en un duelo en la división pluma y a 4 asaltos. Además el aiboniteño invicto José Nieves (12-0, 9KOs) en un combate a 6 asaltos en las 122 libras.