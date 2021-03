Estudiantes de la Universidad Interamericana recibirán nueva ayuda económica

Unos 25,210 estudiantes de nivel subgraduado y graduado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), comenzarán a recibir desde mañana martes, 2 de marzo, la ayuda económica que el gobierno federal asignó para esta población estudiantil como parte de la Ley de Respuesta al Coronavirus y Asignaciones Suplementarias de Alivio del 2021, mejor conocida como CRRSAA Act del 2021, anunció el presidente de la institución académica, el licenciado Manuel J. Fernós.

El presidente de la INTER detalló que un total de $29,939,614.84 serán distribuidos entre los estudiantes. Fernós indicó que no todos los estudiantes recibirán la misma cantidad porque no se trata de una suma fija. La cantidad de la ayuda dependerá de la asignación que recibió cada unidad académica (recinto de estudios), en función de una fórmula establecida por el Departamento de Educación Federal que tiene como base diversos criterios. Explicó que los estudiantes de los nueve recintos, así como los de la Facultad de Derecho y la Escuela de Optometría, recibirán entre $88.79 y $1,977.12 de acuerdo a lo asignado por el gobierno federal. Fernós recalcó que, para recibir esta ayuda económica, los estudiantes no tienen que hacer ningún tipo de solicitud, puesto que el proceso federal exige que la institución identifique los estudiantes que serán beneficiados con esta ayuda.

“Los estudiantes que tengan una cuenta de depósito directo registrada en nuestra institución comenzarán a recibir estos fondos tan pronto como este martes. Mientras que los que aún no cuentan con una cuenta electrónica para estos fines estarán recibiendo la ayuda económica mediante cheque a través de correo postal”, indicó. Cabe mencionar que la INTER tiene un total de 12,266 estudiantes que ya cuentan con una cuenta de depósito directo.

El presidente de la institución académica afirmó que “en la Universidad Interamericana reconocemos la gran necesidad económica que tienen muchos de nuestros estudiantes en estos momentos históricos en los que todos enfrentamos retos por causa de la pandemia. Al igual que en mayo del año pasado, nuestro personal trabaja incansablemente para que cada estudiante reciba esta ayuda económica a la mayor brevedad posible”, afirmó.

La mencionada Ley excluye de este beneficio a los estudiantes extranjeros con una visa de estudiante F1, J1 y a los que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes. Los fondos asignados por CRRSAA Act del 2021, establece que los estudiantes pueden utilizar esta ayuda económica para cubrir costo de educación, alimentos, hospedaje, salud, cuido de niños y otros gastos económicos como consecuencia de la pandemia.

En mayo del año pasado, la INTER distribuyó $29.6 millones provenientes de la Ley para Manejar la Emergencia del Coronavirus (CARES Act) a 28,330 estudiantes.

