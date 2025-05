Estudiantes sorprenden a su maestra con hermoso gesto que se vuelve viral

Un grupo de estudiantes de cuarto año del municipio de Las Piedras conmovió a las redes sociales tras protagonizar un emotivo gesto de agradecimiento hacia su maestra de Español, Teresa Abreu.

Los jóvenes decidieron sorprenderla decorando su vehículo con decenas de notas adhesivas repletas de mensajes de amor, respeto y admiración, en lo que muchos describen como “una lección de gratitud inolvidable”.

“No lo esperaba, sinceramente no lo esperaba. Cuando uno es maestro por vocación, hacemos las cosas sin esperar nada a cambio”, expresó entre lágrimas la educadora, visiblemente emocionada al descubrir el homenaje inesperado.

En medio del regalo sorpresa, algunos de los mensajes tocaban fibras profundas del corazón de la maestra, especialmente aquellos en los que los estudiantes le expresaban amor.

“Cuando me dijeron que me amaban, yo dije: me voy a morir”, contó conmovida.

La sorpresa ocurrió justo en la antesala del Día de las Madres, lo que lo hizo aún más significativo para Abreu, quien describió el momento como el mejor regalo que ha recibido.

“A pesar de que vivimos tiempos difíciles, este gesto me confirma que todavía hay esperanza, que podemos cambiar las palabras fatuas por palabras positivas”, afirmó.

Con humildad, la maestra aseguró que más allá de lo material, la verdadera recompensa para un educador es ver triunfar a sus estudiantes.

“Me llevo en mi corazón los mensajes más lindos que una maestra puede recibir”, concluyó.