Ética Gubernamental culmina investigación del chat de Telegram

El Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), Luis A. Pérez Vargas, informó que los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG, culminaron el pasado mes la investigación iniciada el 15 de julio de 2019, relacionada al intercambio de mensajes de texto en la plataforma de mensajería Telegram, Ricardo Rosselló y varios de sus asesores y miembros de su gabinete.

La divulgación de este chat resultó en manifestaciones que provocaron la renuncia de Rosselló a la gobernación.

“Todos los testigos entrevistados aceptaron que Telegram era el sistema de mensajería instantánea utilizada para la comunicación entre funcionarios del gobierno del ex gobernador Rosselló Nevares. Estos aceptaron su participación en la plataforma de mensajería y la existencia del chat. No obstante, todos los testigos se negaron a autenticar el contenido. Insistieron que el documento estaba alterado, que no era íntegro y que no reflejaba la totalidad de las conversaciones.”, detalló el directo de la OEG.

“Reiteradamente expresaron que no se enviaban mensajes sin contenido, que algunos espacios de las conversaciones estaban en blanco, que faltaba contexto, que se ocultaban mensajes de algunos miembros y que estaba alterado en varias instancias. Ninguno estuvo dispuesto a autenticar su contenido.”, añadió.

Determinan que los alegados hechos ocurrieron antes de que fuera funcionario público.

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.