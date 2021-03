Eva Prados a Cámara | Solicita una reconsideración sobre impugnación de elección en Distrito 3

Ante la decisión del Tribunal de Primera Instancia determinando que corresponde solo a la Cámara de Representantes atender la solicitud de impugnación de elección para el Distrito 3 de San Juan, la licenciada Eva Prados, junto a residentes del Distrito 3 de San Juan y de otras partes de la isla, solicitaron el miércoles a la Cámara que reconsidere su decisión ante la falta de otro foro que atienda la controversia.

“Hoy le enviamos una carta al presidente de la Cámara de Representantes con copia de la Sentencia de la Jueza Rebecca de León donde se determina que solo este cuerpo, y no el Tribunal, es quien tiene jurisdicción para atender este asunto. Sabemos que la postura de muchos representantes de la delegación del PPD que se abstuvieron o se opusieron a la Resolución 322 era porque entendían que el foro para atender la controversia debía ser el Tribunal. A la luz de esta decisión del Tribunal, que no existe otro foro que no sea el cuerpo legislativo, dichos representantes, deben reconsiderar su postura, para que nuestra impugnación sea atendida como dispone el Código Electoral y la Constitución. Lo contrario es decirle al país y a los miles de residentes del Precinto 3 que no existe un debido proceso de ley para una candidata a la legislatura de un partido minoritario que impugnó los resultados de una elección”, expresó Prados Rodríguez en comunicación escrita.

Explicó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes con 21 votos favor, 20 en contra y 4 abstenciones, la Resolución de la Cámara 322 para crear la Comisión Especial que pase juicio sobre la validez de la elección y certificación del señor Juan Oscar Morales Rodríguez al cargo de Representante del Distrito Representativo Núm. 3, fue derrotada pues requería 26 votos para su aprobación.

Por otra parte, Pablo Otero, residente del Distrito 3 y presente en la conferencia de prensa expresó: “los miles de residentes del Distrito 3 de San Juan, que votamos en las elecciones, merecemos respuestas ante el descuadre masivo de papeletas legislativas vs electores y todas las irregularidades que vimos durante el escrutinio con el voto adelantado. Esto no es sólo sobre un escaño. Aquí está en juego la credibilidad y pureza de nuestro proceso electoral. Como elector cada papeleta ilegal viola mi derecho al voto.”

“La Cámara de Representantes, por primera vez en su historia, no cumplió con su deber constitucional de pasar juicio sobre la legalidad de un acta de elección impugnada oportunamente. En más de una docena de casos de impugnación de elección atendidos por la Asamblea Legislativa, según sus propias actas de sesiones, nunca se había dejado de aprobar una Comisión Especial para que investigara y atendiera una petición de impugnación de elección válidamente presentada”, dijo Prados.

“Es inaceptable que una persona denuncie posible fraude en una elección para un puesto en la Asamblea Legislativa, cumpla con el proceso de dispuesto por la ley, y no tenga foro donde sea atendida la queja en sus méritos. Esto sería un precedente nefasto en la historia electoral y democrática de Puerto Rico. El pueblo exige elecciones limpias y por eso residentes del Precinto 3 y de distintas partes de la isla nos hemos unido en la campaña “Elecciones Limpias” para reclamar se atiendan todas las irregularidades de las pasadas elecciones generales comenzando con la derogación del Código Electoral y una nueva elección limpia en el Distrito 3 de San Juan. Esto es una lucha de país”, expresó Justo Méndez, portavoz de la campaña Elecciones Limpias PR.