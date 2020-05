Evertec sobre desempleo: “La tecnología está funcionando”

La empresa Evertec aseguró este lunes su "tecnología está funcionando" y no son razón para dilatar la distribución de beneficios por desempleo.

"En días recientes, pudiste haber leído o escuchado que la razón por la cual no has podido recibir los beneficios de desempleo se debe a la tecnología. Eso no es correcto", lee una carta de Evertec.

"La tecnología está funcionando, pero faltan procesos operacionales para completar la transacción", agrega.

Esta empresa plantea NO son responsables de los procesos operacionales de elegibilidad, aprobación y procesamiento de beneficios por desempleo.

Las expresiones de Evertec surgen tras Wanda Vázquez Garced, gobernadora de Puerto Rico, lanzarles un ultimátum.

"Tienen que resolver el problema del Departamento de Trabajo. Es un problema tecnológico, está bajo su cargo. L tienen que resolver o tomaremos otras medidas", dijo la ejecutiva ayer, domingo.

Pide que se resuelva la falla técnica que ha dejado a miles sin beneficio de desempleo.

Con miras a aclarar qué funciones están a cargo de la compañía y qué funciones están a cargo del Trabajo, Evertec abogó por transparencia para aclarar al pueblo cómo manejan los procesos en sí.

A continuación, lee la comunicación completa:

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.