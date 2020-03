Ex secretaria interina de Salud revela las razones de su renuncia

La ex secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo reveló a Telenoticias este sábado las razones por las que decidió renunciar al puesto, entre ellas, la supuesta desaparición de 500 “test kits”, de las cuales tiene evidencia de su existencia.

Según explicó, ordenó la compra de unas pruebas las cuales estaban destinadas a llegar al Departamento de Salud, sin embargo, el proveedor le dio una llamada informándole que había una contraorden, por lo que entregaría las mismas a Manejo de Emergencias:

“Procedí a llamar al General Burgos quien me dijo que él ni ninguna persona de su agencia habían recibido las pruebas. Que él no sabía dónde estaban. Así que en ese momento a las 5, 6, 7 de la noche, ninguno de nosotros sabíamos exactamente dónde estaban. Yo tengo evidencia escrita de esa comunicación con el general. También se me notificó y me mandaron una foto donde sí las cajas estaban allí.”, narró la ex secretaria interina de Salud.

Añadió que solicitó entrevistas con la gobernadora Wanda Vázquez tras su nombramiento, las cuales asegura nunca consiguió.

“Solicité entrevistas con la señora gobernadora para discutir mi posición y qué debía ser, porque el task forcé se supone que iba a ser asesor del secretario de Salud, pero en realidad suplantaron mis funciones.

Además, expresó su descontento ya que asegura que el Task Force la excluyó de reuniones importantes.

“Simplemente yo recibía unas recomendaciones o mandatos para ejecutar. Yo entiendo que la responsabilidad ministerial por los asuntos de salud del pueblo, son del secretario de Salud, sea quien sea. Yo espero que al nuevo secretario de Salud le concedan esa autoridad ministerial.”, dijo.

Reveló que su nombramiento se dio a través de una comunicación telefónica.

“A mí se me nombró secretaria interina mediante una comunicación telefónica del señor Antonio Pabón, secretario de la Gobernación y un anuncio que se hizo en televisión."

