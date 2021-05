EXCLUSIVA: Adamari y Toni Costa se separan; Aquí las declaraciones de ambos

Tras 10 años juntos. La presentadora Adamari López anunció este jueves -EN EXCLUSIVA por "Hoy Día"- que se separa de su pareja el bailarín Toni Costa.

Adamari y Toni son padres de Alaïa, de seis años.

"El futuro NO lo sabemos. Soy UNA mujer fuerte, valiente. Tengo mis momentos de dificultad... Mi princesa Alaïa sabe tiene dos padres que siempre vamos a estar para ella", expresó la boricua.

Por su parte, Toni respondió:

"Saben que siempre los he hecho parte de mi familia. No solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino -también- los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto, es imprescindible para mí, poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad.

Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados.

Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo más que deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz, fruto de nuestro amor y merece -ahora y siempre- tener: amor, felicidad y estabilidad.

Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. Estas son las únicas declaraciones que daré", concluyó.

Adamari aseguró su familia buscó ayuda profesional. Mientras, la también actriz envío un mensaje a las mujeres.

"Espero sean fuertes. No teman, La vida me ha enseñado que el futuro SIEMPRE tiene algo bonito, algo bueno. Y con valentía, fe y mano de Dios puedes lograr TODO lo que te propongas", concluyó.

Recientemente, Adamari celebró sus 50 años, con buena actitud y nuevo físico. Generando comentario positivo y amorosos por parte del bailarían español en las redes.