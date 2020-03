EXCLUSIVA: Mujer narra odisea para que le hiceran prueba de COVID-19

Una joven profesional del área metropolitana narró a Telenoticias la odisea que tuvo que pasar desde el miércoles pasado para que le realizaran la prueba del COVID-19.

Ayer, domingo, recibió una llamada en la que le informaron el resultado y hoy en la mañana se identificó en el reporte de los casos positivos publicado por el Departamento de Salud: Mujer de 31 años del área metropolitana.

“Si necesitábamos evidencia de que el protocolo no sirve, salí positivo”, dijo a este medio en una entrevista inicial, pues desde la semana había comunicado las gestiones que realizaba.

El martes comenzaron a sentirse mal. Tenían todos los síntomas: tos, fiebre y dificultad respiratoria. El miércoles en la mañana la mujer comenzó sus intentos.

Ese día llamó -en múltiples ocasiones- al Municipio de San Juan, al número de teléfono provisto por el Departamento de Salud (787-999-6202) y tras varios intentos, logró hablar con su médico, quien ese día atendía a pacientes hospitalizados.

El jueves ella y su novio acudieron al Centro Médico, donde los acomodaron en una carpa de asilamiento y les realizaron pruebas de micoplasma e influenza. Ella salió positivo a micoplasma, él negativo a ambas. Les dijeron que, como ella salió reactiva a la bacteria y como el CBC de él “estaba bien”, no les harían la prueba del COVID-19. No obstante, destacó que allí el personal fue muy atento y recalcó que su reclamo nace de la preocupación por los demás casos que, siguiendo este protocolo, nunca serán identificados.

Ella no quedó satisfecha y preocupada por su pareja, quien se sentía peor -y por todos los que pudieron haber tenido contacto con ellos- insistió.

El viernes obtuvo una orden médica y acudió a un hospital del área metropolitana, pues le dijeron que allí podrían hacerle la prueba. Sin embargo, les dijeron que no, que supuestamente no las tenían ni para pacientes hospitalizados.

Entonces decidió llamar a laboratorios privados. Encontró que Arecibo podían hacerle el examen y no pensó dos veces hacer el viaje. Estando allí, la llamaron de Centro Médico. Les harían la prueba. Así que regresaron.

Y así, ayer, recibió la llamada confirmando lo que sospechaba. Sin embargo, la de su novio, que se hizo antes de la de ella, no estaba lista. Además, su perfil ni aparece entre las pruebas pendientes a resultados, según el reporte de Salud.

Afortunadamente, la mujer y su novio están mucho mejor. Solo les queda un poco de tos. Sin embargo, a ella le preocupan los demás ante lo que describió con un protocolo ineficiente.

“No sirve. Uno, yo no viajé. Dos, no estuve en contacto con nadie confirmado. Y por último, en Centro Médico no me quisieron hacer la prueba inicialmente porque salí positivo a micoplasma y según ellos, no puedes tener las dos. ¿Pues saben qué? Es positivo”, sentenció.

