Exigen publicación de puestos y salarios del municipio de Mayagüez

El candidato al Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP) para el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Marcos Fabian González solicitó este sábado, al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, que publique, en un término no mayor a cinco días, un listado completo y detallado de los empleados que laboran en el municipio, sus puestos y funciones, así como los salarios.

Mediante un comunicado de prensa, González dijo que “es tiempo que la administración municipal de Mayagüez abra sus libros para que todos puedan observar cómo se usa el dinero público. Los mayagüezanos tienen derecho a conocer cómo se adjudican los salarios, los puestos que tiene el municipio y las compensaciones para estos. En el espíritu de transparencia que debe siempre existir, emplazamos al Alcalde para que publique en el portal oficial del Municipio un listado detallado de empleados, posición y compensación salarial”.

“Esta publicación tiene que darse en un término de menos de cinco días para que el electorado de Mayagüez pueda hacer un ejercicio educado en las elecciones del 3 de noviembre. No debe haber ningún problema para que presente estos datos en los próximos días como parte del ejercicio en transparencia. Pedimos los informes de este cuatrienio, que comenzó en enero 2017 hasta el 30 de septiembre de 2020. Esa data debe ser la primera en publicarse”, añadió.

González adelantó que acudirá a los tribunales si el Alcalde se niega a publicar los datos solicitados, o no lo hace en el término de cinco días.

“La petición está hecha, si se niega a brindar los datos públicos sabemos entonces que es un ejercicio de ocultar información, si no la hace en cinco días o menos, sabemos entonces que busca comprar tiempo para que llegue el 3 de noviembre y publicar después de las elecciones. Por eso no claudicaremos en que se publique el próximo miércoles a más tardar, si no, estaremos pidiendo el auxilio del Tribunal para hacer cumplir el derecho que tiene el pueblo de saber dónde se utiliza su dinero”, dijo el candidato novoprogresista.

La solicitud de información se hace bajo el amparo de la de la Ley 141-2019, mejor conocida como ‘Ley de Transparencia y Proceso Expedito para el Acceso a la Información Pública’.

