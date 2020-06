Exigen renuncia de administrador de la Industria y Deporte Hípico

Los miembros del Comité de Reforma Hípica solicitaron este martes la renuncia inmediata de José Maymó, administrador de la Administración de la Industria y Deporte Hípico (AIDH) por supuestamente incumplir en el desembolso de sobre $155,000 adeudados por más de dos años a los criadores de caballo de Puerto Rico, sin incluir los dineros asignados a los dueños de caballos, según lo expresó el director del Comité y presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Purasangre de Puerto Rico, Eduardo Maldonado.

“Todo ha sido una mentira, una falta de respeto a la industria hípica. Desde el primer día en el 2017, el Administrador de la AIDH ha incurrido en tácticas de retraso para darnos lo que nos corresponde con los dineros del Fondo de Crianza y Mejoramientos. En febrero anunció con mucha fanfarria el desembolso de unos $924,000 de ese fondo y todavía quedan por dar $150,000 correspondientes al Bono de Nacimiento. Ha pasado más de tres meses y no ha dado ese dinero que tanta falta hacer a esta industria que genera unos 8,000 empleos y que está sufriendo los efectos de la pandemia del COVID-19”, señaló Maldonado en comunicación escrita.

“El Administrador de la AIDH nos ha mentido mucho sobre este bono. Primero nos dijo en el 2019 que los dineros estaban congelados por la Junta de Control Fiscal. Eso fue falso, la propia Junta nos confirmó que el dinero estaba disponible y que ellos no tenían ningún reparo y así lo habían dejado saber. Luego vino el asunto de que la Oficina de gerencia y Presupuesto tenía aguantado el dinero, otra mentira. Ahora es que no se pueden reunir para autorizar un desembolso que se debió haber dado hace más de dos años atrás. Sin embargo, la Junta de Libertad Bajo Palabra si se puede reunir, pero la AIDH no lo puede hacer para ayudar a su matrícula en tiempos de crisis sin precedentes”, añadió Maldonado.

Mencionó que en febrero 16 de 2020 la AIDH anunció el desembolso, luego de tres años de espera, de $924,000 provenientes del Fondo de Crianza y Mejoramiento a aquellos dueños de ejemplares de carreras que adquirieron productos nativos en las subastas de potros celebradas por los criadores comerciales durante los años 2017 al 2019, según cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento.

Añadió que la AIDH también informó que los fondos a los criadores relacionados a los nacimientos en sus potreros, así como por el número de productos vendidos en sus subastas, para los años 2015 y 2016, están incluidos en el desembolso.

Explicó que el pedido fue apoyado por los demás miembros del Comité el cual incluye a Luis Orraca, quien preside la Confederación Hípica de Puerto Rico, Ángel Molinari, presidente de la Asociación de Entrenadores de Caballo de Puerto Rico, el licenciado Charles Cuprill, propietario de caballos y Roberto Ortiz, presidente de la Puerto Rico Horseowners Asociation.

El Fondo de Crianza y Mejoramiento fue creado por el artículo 31 de la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”, con el propósito de fomentar la crianza y la adquisición de ejemplares purasangre y para el mejoramiento del hipismo en general.

Señaló que la deuda de $155,000 de la AIDH con los criadores proviene de los años 2016 y 2017. El desembolso de estos dineros se había aprobado en la Resolución Caso Número JH 17-17; tres años atrás.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.