Exitoso el proceso de reapertura de escuelas, dice Pierluisi

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes en entrevista radial que el proceso de reapertura de las escuelas está fluyendo de manera exitosa, contrario a lo que anticiparon los “profetas del desastre”.

“Cuánto no hablaron de las aperturas de las escuelas. Y cuánto no dijeron que no estábamos listos, que no lo hiciéramos. Y entonces ahora de repente nadie habla de eso. Porque salió bien. Y porque la gente está contenta. Porque por fin se empezaron a abrir” los planteles, afirmó Pierluisi en Notiuno 630.

“Ya tenemos en Puerto Rico básicamente cerca de 200 escuelas abiertas. Entre 95 y 98 públicas, y 91 privadas. Y todo fluyendo. Y son las voces todavía discordantes son muy pocas. El otro día vi, yo le tengo el mayor respeto a los maestros, pero vi unas expresiones, me voy a reservar el líder que estaba haciéndolas, de que los maestros, que si tienen reserva. ¿Reserva de qué? Pero por favor si hasta vacunados están, que yo tomé esa decisión. Antes de que el presidente Biden la tomara, ya yo la había tomado para que todo el personal educativo aquí estuviera vacunado”, destacó el Gobernador.

“Ahora, ponte en la posición del que no se ha vacunado, y entonces, y éstos se les vacunó. Perdonen, están protegidos, ahora rindan su labor. Entonces, obviamente hay escuelas en las que van a poder enseñar. Hay otras en las que es mas bien prepararse, educación remota, pero todo el mundo seguro. El que no tenga razón médica para dejar de laborar, tiene que laborar”, subrayó Pierluisi.

En cuanto a la secretaria designada de Educación, Elba Aponte, el Gobernador dijo que “ella goza de mi confianza, al igual que todos los demás. Una prueba de fuego que tenía era la apertura de las escuelas, y a pesar de todos los profetas del desastre, o los que estaban con actitudes negativas o críticas un poco inoportunas, de todas maneras hizo su cometido”.

“Ahora tenemos otra gran reto, es mas déjame anticiparlo, porque a mi me gusta anticipar las cosas. Agosto. Pero cuál es el reto ahí. Ahí no tiene tanto que ver con los maestros y estar listos. Es con las escuelas de columnas cortas (lo que hace a las estructuras menos resistentes a los sismos). Y yo en ese tema estoy casi obsesionado. Se van a estar inspeccionando todas para saber cuántas columnas hay en cada escuela que hay que reparar y entonces vamos a contratar firmas en todas las regiones educativas para que se lleven a cabo estas reparaciones. Los fondos están identificados”, aseguró Pierluisi.

“Y la directriz. Vamos a tratar de repararlas todas antes de agosto. Si nos quedamos cortos es mas por logística, pero aquí otra vez va a haber voluntad de hacer lo que tenemos que hacer. Que nuestros niños tengan escuelas seguras en donde recibir el pan de la enseñanza”, concluyó el Gobernador.

Decenas de niños llegaron a los salones tras estar un año en casa.

Recomendaciones del Colegio de Ingenieros y Agrimensores

A fines de noviembre pasado el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) presentó un informe a la entonces gobernadora Wanda Vázquez en el que se establecieron las guías para las prioridades de apertura de las escuelas. En relación a la columna corta, el CIAPR recomendó que la región suroeste no se abriera ninguna escuela que tuviese el diseño de columna corta independientemente de cuando se hubiesen construido.

“El Gobernador entrante, licenciado Pedro Pierluisi, debe tener un sentido de urgencia con este asunto, y crear un plan de reconstrucción bien pensado y ágil con la colaboración de los 78 alcaldes y alcaldesas, que deben trabajar sin consideraciones políticas y buscando únicamente aliviar la necesidad de nuestro pueblo. Se ha perdido un tiempo valioso que hay que recuperar”, añadió el presidente del CIAPR, el ingeniero Juan Alicea Flores.

El presidente de los ingenieros y agrimensores subrayó que en vista de la gran cantidad de fondos CBDG que llegarán para infraestructura, es importante que reconstruyamos según los códigos de construcción en Puerto Rico, y dejemos atrás las construcciones informales, que son la razón por la que tenemos desastres en infraestructura cuando ocurren fenómenos naturales.

El efecto de la columna corta se conoce hace más de 20 años, inclusive del 2002 al 2010 se repararon más de 600 escuelas. Hay distintos métodos para asegurar que estas escuelas con columnas cortas se pueden reparar de forma segura.

