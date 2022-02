Experto afirma que la invasión rusa no es el inicio de la tercera guerra mundial

El profesor en relaciones internacionales, José Rivera, afirmó este viernes que la invasión rusa a Ucrania no es el inicio de la tercera guerra mundial. Sin embargo, explicó que “sí es el inicio de una guerra regional que puede tener implicaciones globales”.

“Es importante dejarle saber al público que no es la tercera guerra mundial, que los Estados Unidos no está envuelto. Por lo menos no directamente. No hay tropas estadounidenses en Ucrania. Sí hay tropas estadounidenses y de la OTAN en los países aliados y países miembros de la OTAN como refuerzo defensivo”, indicó Rivera en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Lo que sí está ocurriendo de manera indirecta es la transferencia de suplido de armamento defensivo y también ofensivo a Ucrania para que puedan defender y resistir la invasión rusa”, añadió.

El presidente de Estados Unidos anunció nuevas sanciones.

La ofensiva de Rusia sobre Ucrania llegó el viernes a las inmediaciones de la capital luego de lanzar ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres flancos en una invasión que podría reescribir el orden de la seguridad mundial tras la Guerra Fría.

Más temprano, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski lamentó que su país ha quedado "solo" para defenderse de la invasión rusa que en el primer día de ataques cobró la vida de 137 militares y dejó heridos a otros 316.

"Nos han dejado solos para defender nuestro Estado", dijo Zelenski en un video publicado en la cuenta presidencial en Telegram. "¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo", afirmó.

El presidente Joe Biden anunció este jueves nuevas sanciones económicas contra Rusia con el objetivo de mermar el financiamiento militar de su homólogo ruso Vladimir Putin, cuyo ejército invadió a su vecino Ucrania.

Estados Unidos impuso este jueves nuevos límites en lo que se puede exportar a Rusia.

Biden aclaró que las tropas estadounidenses no participarán del conflicto armado en Ucrania, y solo reaccionarían “para defender a nuestros aliados en la OTAN”. Con ese objetivo, el presidente ordenó el envío de otros 7,000 soldados a Alemania en caso que el conflicto se expanda más allá de las fronteras ucranianas.

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, dijo a los legisladores en una llamada telefónica el jueves por la noche que las fuerzas rusas estaban a unas 20 millas de Kiev, según NBC News.

"Este es un momento de peligro para toda Europa y la libertad en el mundo", subrayó el mandatario.

La invasión comenzó en la madrugada del jueves con una serie de ataques con misiles, muchos de ellos a instalaciones gubernamentales y militares clave, seguidos de inmediato por un asalto terrestre por tres flancos.