Explican los cuatro niveles de alerta para el control de la pandemia

El Departamento de Salud y el Puerto Rico Public Health Trust (PRPHT), programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología, e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) desarrollaron un modelo de cuatro niveles de alerta establecidos a partir métricas claves para el control de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico.

El objetivo, se informó en comunicado de prensa, es comunicar de una forma sencilla el nivel de emergencia que vive el país con relación al COVID-19.

El Modelo de Niveles de Riesgo de COVID-19 establece el marco de referencia para la respuesta a los cuatro niveles de alerta definidos. El modelo asigna un color a cada nivel de alerta. Las métricas incluidas en el modelo, así como los niveles de riesgo y medidas propuestas, son revisadas continuamente en función del conocimiento y la experiencia adquirida en el manejo de la pandemia, así como de la nueva información y evidencias científicas sobre el comportamiento del virus.

“Desde el pasado mes de septiembre, cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced le pasa el batón al Departamento de Salud para dirigir los esfuerzos de la pandemia, el Departamento de Salud utiliza el Modelo de Niveles de Riesgo de COVID-19 para hacer recomendaciones basadas en el nivel de alerta, previo al vencimiento de las órdenes ejecutivas. El modelo se utiliza para determinar, con el apoyo de miembros de los task forces médico y económico, las recomendaciones relacionadas a la movilidad de la población, restricciones económicas y sociales, así como el nivel de respuesta ante los contagios del COVID-19”, explicó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Por su parte, el doctor Miguel Valencia, quien dirige el Sistema de Vigilancia de Muertes relacionadas al COVID-19 en el Departamento de Salud, añadió que “es importante recalcar que tanto en el análisis de los datos para determinar el nivel de alerta en el que nos encontramos, como en las recomendaciones que se hacen a la gobernadora, participan representantes de grupos científicos y económicos para tomar en conjunto las mejores decisiones para el país. El modelo nos guía para hacer las recomendaciones que siempre tienen como norte proteger la salud de la población y afectar lo menos posible la economía del país”.

El doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del PRPHT, explicó que “el modelo utiliza los niveles de alerta: verde, amarillo, naranja y rojo para determinar las medidas de prevención, contención y mitigación a seguir. Las métricas incluyen: la tasa de positividad, tasa de casos positivos en 14 días por cada 100,000 habitantes, número de transmisión (reproductivo) y la capacidad hospitalaria, particularmente la capacidad de cuartos de intensivo. El modelo se estableció con el propósito de tener una guía clara para tomar determinaciones certeras, de acuerdo con nuestra experiencia con el COVID-19 y las recomendaciones del sector económico”.

Ante esto, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy Rivera, manifestó “estos niveles de alerta son una parte importante al momento de tomar determinaciones futuras sobre la operación de los sectores económicos. Afrontamos un gran reto de salud y economía, que nos hace evaluar constantemente el funcionamiento de los sectores económicos de manera que siempre se cumplan con los protocolos establecidos para la operación comercial, mientras se salvaguarda el asunto de la salud. Desde el inicio de la pandemia hemos aunados esfuerzos con el sector privado, académico e interagencial para juntos desarrollar herramientas que nos permitan tener datos claros sobre la evolución del COVID-19, y nos conduzcan a ofrecer recomendaciones acertadas”.

NIVEL VERDE (Riesgo Mínimo)

El nivel de alerta verde implica un riesgo mínimo de transmisión comunitaria con contagios aislados. En este nivel, no hay restricciones de movimiento para la ciudadanía, por lo que no incluye un toque de queda. En cuanto a los sectores económicos, todos deben seguir las medidas de prevención tales como el lavado de manos, el requerimiento de la mascarilla y el distanciamiento físico, además de los protocolos de desinfección; inicialmente los sectores económicos pueden operar en un 90% de capacidad en sus áreas comunes y aumentar a 100% luego de cuatro semanas consecutivas en nivel verde. Sin embargo, en el caso de los puertos, se mantendrá el cernimiento a todos los pasajeros y la recomendación de que los viajeros ingresen con un resultado negativo de prueba molecular

NIVEL AMARILLO (Riesgo Moderado)

El nivel amarillo significa que el riesgo de transmisión comunitaria sostenida es moderado, con potencial de brotes comunitarios y un rápido crecimiento de contagios. En este nivel, se recomienda un toque de queda de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. todos los días. En el caso de los aeropuertos, se mantiene el cernimiento a todos los pasajeros, pero los puertos no aceptarían cruceros ni barcos provenientes de otros destinos para propósitos recreacionales. Se permiten reuniones de no más de 10 personas, siempre tomando las debidas medidas de precaución. En este nivel se permite la prestación de servicios esenciales, la transportación pública, servicios médicos y cirugías electivas. Además, se permite la operación de los centros de cuido, farmacias, supermercados, manufactura, centros de llamadas, centros de datos, servicios de seguridad, construcción, turismo, industria fílmica y telecomunicaciones; sin embargo, otros sectores tendrán restricciones.

En el nivel amarillo, se mantendrían operando solo bajo cita previa las agencias de viaje, salones de belleza, spa, centros de mantenimiento y reparación, servicios profesionales y médicos, además de la industria de bienes raíces. Los centros comerciales en formato abierto, las compañías de seguros, los laundromats, centros de inspección vehicular, lavado de autos, servicios financieros -excluyendo bancos y cooperativas- y servicios funerarios podrán operar en un 60% de capacidad.

El sector minorista, los centros comerciales en modelo cerrado, los gimnasios y casinos, podrán operar a un 60% de capacidad, evitando los grupos de más de diez personas, manteniendo el distanciamiento físico y fortaleciendo los protocolos de limpieza y desinfección. Los teatros o cines “drive in”, así como la práctica de deportes individuales serán permitidos. Las marinas podrán operar con sistemas de vigilancia, sin permitir actividades grupales ni el “rafting” y manteniendo la limpieza y desinfección de áreas comunes. La capacidad de personas permitida por embarcación dependerá del tamaño de esta.

Los cines, teatros, centros de tiro, museos, librerías, casinos, salas de juego, gimnasios y piscinas en los hoteles podrán operar siempre y cuando no permitan las actividades grupales ni el consumo de comida o bebidas, así como garantizando que mantendrán las medidas de desinfección y protección en todo momento. No podrán operar los bares, chinchorros, servicios de party bus y se prohíben las actividades políticas, incluyendo caravanas. Los alquileres de habitaciones a corto plazo se permitirán en establecimientos debidamente registrados y certificados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

NIVEL NARANJA (Riesgo Sustancial)

El nivel naranja implica un nivel de riesgo sustancial, por lo que es necesario tomar medidas más restrictivas, debido a que hay evidencia de una transmisión comunitaria sustancial, pero controlada, por un período de tiempo sostenido. El nivel naranja incluye un toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. diariamente.

La operación en los puertos y aeropuertos se mantendría igual a la establecida bajo el nivel amarillo, se prohíbe la aglomeración de personas en espacios comunes y no se permite la práctica de deportes grupales. Tampoco se permite la operación de bares, chinchorros, servicios de party bus, actividades políticas y se permitirá la visita a las playas solo para practicar deportes individuales. Se prohíbe la operación de establecimientos de renta a corto plazo y no se permiten los campings.

El sector minorista, los centros comerciales en modelo cerrado, los gimnasios y casinos, podrán operar a un 30% de capacidad. Los establecimientos que tienen permitido operar deberán ser más restrictivos con sus medidas de desinfección y limpieza, exigir el uso de mascarilla en todo momento y mantener el distanciamiento físico, dentro de la capacidad permitida, establecida en la orden ejecutiva.

NIVEL ROJO (Riesgo Crítico)

El nivel rojo significa un nivel de transmisión comunitaria sustancial, no controlada, una situación crítica que conllevaría la implementación de un cierre total o lockdown,

Bajo el nivel rojo, solo se permitirá la actividad económica y la movilidad ciudadana para propósitos esenciales. Se permite la operación de establecimientos de servicios esenciales, incluyendo las operaciones gubernamentales. Podrán operar los supermercados, farmacias, establecimientos de servicios financieros esenciales, las estaciones de gasolina y servicios de seguridad. Se permitirá la operación de compañías de servicio de telecomunicaciones, agricultura y los restaurantes solo podrán operar en modo de recogido. En este nivel, se prohíben las cirugías electivas y se mantiene la prohibición a otros sectores establecidos bajo el código naranja.

TODOS LOS NIVELES

Es importante recalcar la importancia de la investigación de casos y rastreo de contactos adecuados para el control de la propagación del virus en todos los niveles de alerta. Además, la implementación de protocolos contra COVID-19 por todos los sectores. Igualmente, se establece que las personas que tengan un diagnóstico confirmado de COVID-19 deberán permanecer en aislamiento; así como cualquier persona que haya tenido contacto directo con un caso positivo, deberá permanecer en cuarentena y seguir las indicaciones epidemiológicas.

“Hemos recibido el apoyo de representantes del sector médico y económico para establecer un modelo que tiene el objetivo salvaguardar la salud de la población sobre todas las cosas, pero siempre tomando en consideración el impacto económico. Estudiamos modelos implementados en otros países tales como Estados Unidos, Francia, España e Israel. Las recomendaciones establecidas bajo cada nivel son cautelares para reducir los focos de contagio, tomando en consideración la realidad del país en ese momento en específico, así como los índices y marcadores que analizamos constantemente”, subrayó Rodríguez Orengo.

Asimismo, el doctor Rodríguez Orengo explicó que “el uso de los colores en el modelo facilita el entendimiento de cómo está el país con relación al virus, pero más que eso, establece unas recomendaciones claras y precisas que se deben implementar y seguir para frenar el contagio del virus en la Isla” destacó. “El contagio comunitario está rampante, con días de más de 700 casos. Las personas deben estar conscientes de hacer los cambios de acciones y hábitos para prevenir enfermarse o enfermar a otros”. “Que nadie olvide que cada caso representa un ser humano. De nada nos sirve implementar las medidas si las personas no las aplican”, puntualizó.

El secretario del Departamento de Salud, añadió que el modelo se estableció con la intervención y aceptación del task force médico y el task force económico. Además, González Feliciano, agradeció a todos los profesionales, científicos y expertos que han trabajado en conjunto para hacer las recomendaciones más certeras para el país. “Además de los científicos y los representantes del sector económico, representantes de las iglesias y del Task Force Ciudadano han colaborado en el esfuerzo de orientación y educación a la población. La pandemia del COVID-19 es la emergencia de salud que más nos ha trastocado en las pasadas décadas y hemos dado cátedra de que unidos podemos trabajar con Puerto Rico como prioridad. Ahora confiamos en que la población también ponga la salud primero y sea responsable y firme en la implementación de las medidas de prevención”.

