Expresidenta de la AMPR critica que Educación pase de grado a los estudiantes

La expresidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz presentó una carta abierta al secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, en la cual criticó su determinación de pasar de grado a los estudiantes.

Sus expresiones surgen luego de que el Secretario del DE anunció el viernes que todos los estudiantes del sistema público de enseñanza serán promovidos al próximo grado, como consecuencia de la crisis por el coronavirus COVID-19.

La carta

“Hoy, desde mi retiro siento la necesidad de levantar mi voz para condenar y repudiar el insulto y menosprecio con el que el DE ha tratado la labor de nuestra clase magisterial. Usted sabe que durante esta pandemia los maestros no tuvieron reparos para utilizar su servicio de internet, sus computadoras y hasta sus correos y teléfonos personales para que no se perdiera un semestre. Lo hicieron porque aman la profesión, porque aman sus estudiantes y quieren lo mejor para ellos, lo que a fin de cuentas contribuye a la imagen de los directivos del DE.

Al igual que después de los terremotos los maestros se cansaron de esperar a que el Departamento de Educación tomara una decisión e impartiera instrucciones claras y precisas de cómo se podía continuar el proceso educativo. Como no bajaban directrices, asumieron el riesgo de comenzar a impartir las lecciones a distancia. Trabajaron día y noche utilizando una estrategia para la cual no fueron adiestrados. Pero no hizo falta adiestramiento alguno. Su capacidad y compromiso los motivó a autoadiestrarse. Sin embargo, hoy vemos como sin más contemplaciones cuando hay trabajos pendientes y asignaciones por completar el DE ordena el cierre del curso escolar en claro menosprecio a la labor del maestro. Nadie quiere que un estudiante fracase. ¿Pero, qué mensaje estamos enviando? Que no importa si tomaste las lecciones o no pasaras de grado sin un mínimo esfuerzo. En otro escenario se podría decir que se les está quitando fuerza moral al maestro que si trabajo y al estudiante que cumplió con su deber.

Estamos conscientes de que no se les puede penalizar por no tener computadora. Pero el no tener computadora o internet no debe ser la excusa para el DE cumplir con su misión. Si solo el 35% de nuestros niños no tienen el equipo, el DE pudo haberlo provisto. De la misma manera que se han hecho campañas para otras cosas, pudo haberse realizado una campaña para levantar fondos y/ o equipo donado para dotar estos niños del equipo necesario.

De igual manera se pudieron haber impreso los módulos en las escuelas y los padres por cita previa ir a recogerlos. Solo había que ubicar una carpa atendida por una persona y por medio de servi-carro se entregaban. Por otro lado, el DE pudo haber coordinado con los alcaldes para que asignaran una persona para distribuir y recoger los mismos en áreas remotas, mientras los maestros durante dos horas diarias previamente coordinadas vía teléfono contestaban preguntas y guiaban sus estudiantes. Sé que dirán no todos tienen internet pero todos los padres tienen al menos el teléfono de Obama.

Señor secretario, no puedo creer que la decisión de terminar el semestre abruptamente sumada a la no apertura de los comedores escolares venga de usted que hasta ahora había demostrado ser un gran educador. Ojala y esta acción no contribuya a desmoralizar más al magisterio. No olvide que su labor depende del magisterio para que sea una exitosa. Por último usted sabe cuánto le aprecio, pero hoy tengo que confesarle que me ha decepcionado”, escribió Díaz en su carta.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.