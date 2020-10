Fallece el juez federal Juan Torruella

El juez federal Juan Torruella Del Valle falleció este lunes a los 87 años, confirmó Telenoticias.

El todago se desempeñó en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como oficial jurídico del Juez Asociado Pedro Pimentel. En 1974 fue nombrado por el presidente Gerald Ford a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, la cual presidió entre el 1982 y el 1984 cuando fue ascendido al Primer Circuito de la Corte de Apelaciones de Boston. De esa forma se convirtió en el primer y único hispano hasta este momento en ocupar un cargo en el Primer Circuito.

Durante su productiva y prestigiosa carrera judicial Torruella Del Valle publicó más de dos mil opiniones. Es autor de varios libros incluyendo The Supreme Court and Puerto Rico: The Doctrine of Separate and Unequal y Global Intrigues: The Era of the Spanish-American War and the Rise of the United States to World Power, así como de numerosos artículos de revista jurídica sobre la situación constitucional y política de Puerto Rico.

La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento.

“El Juez Torruella fue un gran amigo para mí y mi famila. Durante casi cuarenta años en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, fue una voz contundente, fuerte y valiente a favor de Puerto Rico y de los derechos constitucionales que cobijan a todos los puertorriqueños. Su trayectoria se caracterizó por su entrega sin límites a la causa de la justicia y su preocupación profunda por la igualdad y la equidad”, expresó en comunicado de prensa.

“Puerto Rico pierde a un juez con una cultura jurídica vasta, pulcritud probada, y una laboriosidad y valentía inquebrantable. A Judy y a sus cuatro hijos, nuestro abrazo solidario y la más sentida expresión de duelo de parte de todos y todas en la Rama Judicial de Puerto Rico”, concluyó.

