Fallece Héctor Rivera Cruz: investigador del caso Cerro Maravilla

El exsecretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, falleció este sábado en el hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey.

Telenoticias supo que el prominente abogado había recibido un proceso de trasplante de hígado.

Rivera Cruz fue también el fiscal investigador sobre el caso del Cerro Maravilla en el 1978.

La delegada congresional a la Cámara de Representantes federal, Melinda Romero, lamentó el fallecimiento de Rivera Cruz y aseguró que éste solicitó una audiencia con el fenecido exgobernador Carlos Romero Barceló para disculparse por la supuesta persecución política de la que fue objeto en aquel entonces.

"He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del Lcdo. Héctor Rivera Cruz, mi pésame a su familia y seres queridos. La última vez que dialogué con el Lcdo. Rivera Cruz, me pidió una audiencia con mi padre para, personalmente, disculparse por la persecución política de la que había sido objeto. Aún cuando esa reunión no pudo darse, estoy agradecida de su intención de subsanar las mentiras que se crearon para dañar la reputación de mi padre. Con la esperanza de que Descanse en Paz", dijo en declaraciones escritas.

Más temprano, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá reaccionó en las redes sociales.

“Gran servidor público, abogado, Secretario de Justicia y sobre todo, gran puertorriqueño. Gracias a él se descubrió la verdad que locales y federales pretendieron ocultar sobre los asesinatos y encubrimiento perpetrados en el Cerro Maravilla el 25 de julio del 1978. El país tiene una deuda de gratitud con Héctor. Que descanse en paz”, tuiteó.

Acabo de confirmar que la información es correcta. Anoche falleció el Lcdo Héctor Rivera Cruz. Gran servidor público, abogado, Secretario de Justicia y sobre todo, gran puertorriqueño. Gracias a él se descubrió la verdad q locales y federales pretendieron ocultar (1/2) — Aníbal Acevedo Vilá (@anibalacevedo) May 22, 2021

Además, la exgobernadora Wanda Vázquez envió condolecias a su familia.

“Hoy Puerto Rico pierde un excelente fiscal, abogado, jurista y un ser humano de primer orden. QPD", escribió en Twitter.

Con gran tristeza mi familia le envía un solidario abrazo y nuestras condolencias a la Familia del distinguido ex Secretario de Justicia Lcdo. Héctor Rivera Cruz. Hoy PR pierde un excelente fiscal, abogado, jurista y un ser humano de primer orden. QPD🙏🏼 — Lcda. Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 22, 2021

