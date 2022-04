Fallece madre de atleta Yarimar Mercado en un incidente desgraciado

La madre de la atleta olímpica Yarimar Mercado Martínes falleció por una bala perdida en Connecticut, confirmaron las autoridades a Telenoticias.

El incidente fue catalogado como "desgraciado".

“Mami, mamita de mi vida… Me faltaron muchas cosas por aprender de ti, no merecías ni un poquito lo que te pasó, no es justo mami, te me fuiste muy pronto y yo tan lejos sin poder hacer nada, ni siquiera pude despedirme de ti y es que te amo tanto y eres una persona tan importante en mi vida… De verdad daría cualquier cosa por poder cambiar de lugar contigo y que todo me pasara a mí y no a ti”, escribió Mercado Martínez en redes sociales.

La deportista natural de Yauco hizo un llamado a la utilización responsable de las armas.

“Por favor, si van a usar armas, disparen a una tarjeta de papel y aprendan sobre el uso y manejo. Muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes, me disculpo si no contesto, pero este dolor q siento sobrepasa cualquier dolor que haya sentido en mi vida. Agradezco sus mensajes y que estén para mí y para mi familia. Me disculpo con Puerto Rico por que aunque quisiera, de verdad no puedo competir, mi lugar está con mi familia y no veo la hora de llegar y poder estar con ellos. Descansa en paz mamá, fuiste la mejor abuela para Jacob, la mejor madre y la mejor esposa, fuimos bendecidos de tenerte. Gracias por todo lo q me enseñaste. Te amo con cada pedacito de mi ser. Amen mucho, y valoren el tiempo”, sostuvo.