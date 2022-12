Familia asume custodia de hija de joven por alegada violencia intrafamiliar

El Departamento de la Familia asumió en la noche del miércoles la custodia de la hija de la joven Lisha A. Ramón Mejías, cuya madre se fue viral en las redes sociales luego de registrarse un tiroteo mientras hacía un Facebook Live.

La agencia indicó que por una situación de violencia intrafamiliar, un juez determinó el 19 de diciembre suspender las relaciones materno filiales y concedió la custodia de la menor al papá de la menor quien, a su vez, solicitó una orden de protección contra Ramón Mejías, que fue aprobada hasta el 23 de enero.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

"El Departamento de la Familia (DF) recibió ayer un referido que establecía el incumplimiento de la orden de protección por ambas partes (papá y mamá). Para garantizar la protección, seguridad y bienestar de la menor, el DF asumió la custodia de emergencia", lee el comunicado de prensa.

La joven -dueña del negocio Organic en Cayey- publicó un mensaje en las redes sociales asegurando que no sabe con quién se encuentra la menor.

"Me mintieron, literalmente me mintieron. Me dijeron que nada más tenían que hacerle un "chequeo" para ver que todo estuviera bien y todo estuvo bien, y se la llevaron", expresó en un vídeo.

"Literalmente necesito a mi hija, literalmente necesito a Nazaret. No sé con quién está", añadió.