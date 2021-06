Familia de Andrea Ruiz convoca manifestación frente al Tribunal Supremo

La familia de Andrea Ruiz Costas convocó una manifestación para mañana, lunes, a las 10:00 a.m. frente al Tribunal Supremo de Puerto Rico para “sumarse al reclamo de tantas familias victimas de la indiferencia e insensibilidad del sistema de justicia del país”, lee la convocatoria.

Solicitan transparencia mediante la entrega de grabaciones de las vistas a las que la joven acudió pidiendo auxilio.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y la Overseas Press Club (OPC) han sometido peticiones de consideración al Supremo en varias ocasiones de hacer públicos los audios de las vistas.

Dichas peticiones han sido rechazadas en varias ocasiones.

Sin embargo, se filtró un audio en el que se escuchan las múltiples denuncias que la joven hizo contra su eventual asesino.

Telenoticias reveló unos audios donde Ruiz Costas pedía auxilio. También, narraba sus tropiezos con el Sistema.

Aquí una transcripción de los mensajes que envió a una amiga:

"Por lo de las fotos salió no causa. En lo de ayer ya tu vas a ver que no van a dar la orden de protección el miércoles tampoco. Estoy bien decepcionada".

"Esperanzada sabiendo que ellos son los que tienen experiencia en estos casos y en las cosas que pasan. Pues… Pero la otra, la jueza, la que me tocó de jueza por la noche ella estaba hasta encab* por la hora en que se había empezado a radicar el caso, que se yo qué ni que. Y el agente dijo mire, ella llegó aquí a las tres. Fuimos a fiscalía, entre aquí, entre que llegaron los acusado a entrevistarlo, conseguirla a usted. Y yo creo que en verdad ella dió no causa porque ella lo que estaba era hastiá. Tenía una careta. Ella estaba peleando con nosotros por la video llamada. Así que pues nada, este pues, que sea lo que Dios quiera. Que esto me sirva de lección".

Telenoticias obtuvo en exclusiva grabaciones en las que mostraba su frustración con el trato recibido en el tribunal.

"Pues mira, llamé a Servivios Legales. Me transfirieron con la Licenciada a la que le dieron mi caso. No contesta el teléfono en la Oficina la secretaria. Así que la moví para Caguas porque no puedo seguie perdiendo más días de trabajo".

"Ya he hablado tantas veces de eso. Le he dicho a tanta gente y a tantos policías la misma m**. A tantos fiscales, a tantos jueces que estoy harta ya".

"Siento ahora mismo que no tengo control de mi vida. Porque no importa lo que yo haga todo depende de él. De cómo me está velando. De cómo me vigila. De que no puedo recibir visita en mi casa. De que si voy a casa de alguien no me esté persiguiendo para saber dónde es la casa de esa persona...Que tenga mis llaves, la llave de mi carro. Que en cualquier momento, osea, el se puede estar metiendo, incluso en mi carro cuando yo estoy durmiendo por las noches y averiguándome mi carro".

Tuvo que recibir atención médica. La vista preliminar fue pospuesta, pero por otras razones.

En contexto

El cuerpo de Ruiz Costas fue hallado -el pasado jueves, 29 de abril- parcialmente calcinado en la barrio Guavate, Cayey.

La expareja de la víctima, Miguel Ocasio Santiago, confesó su asesinato. Le radicaron cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas y destrucción de evidencia.

