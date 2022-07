Familia investigó en 2018 referido contra madre de menor autista, pero no prosperó

La administradora de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, confirmó este jueves que el referido que envió en el 2018 la pasada escuela a la que la niña autista de 13 años asistía, no se fundamentó porque no cumplía con los criterios de maltrato.

La secretaria de dicha agencia, Carmen Ana González, añadió que el caso no reseñaba el mismo núcleo familiar actual, en el que estaba presente el padrasto.

“Este padrasto no estaba en el panorama, la mamá se estaba divorciando. Cuando nosotros estuvimos investigando y cuando se hace la entrevista con la pediatra, esta determina que no hay señales de maltrato y que la mamá acoge muy bien las recomendaciones”, indicó González.

“Para mí no será una carga” , expresó.

“Hubo en el 2018 un referido que no se fundamentó. Así que, no tenemos antecedentes activos de esta menor. Referidos sobre una negligencia y nada que ver con este asunto de abuso sexual. Se hizo una investigación por negligencia y no se validó. Se discutió con los peritos, con la pediatra y no se validó. Ese referido fue en octubre de 2018. La negligencia hacia lo que fue higiene y no se validó”, dijo por su parte la administradora de la ADFAN.

“Ese referido se investigó y no se fundamentó porque no se pudieron establecer los criterios de maltrato. No hubo los criterios de peligro presente y peligro inminente en ese momento y no hubo una situación como la que estamos trabajando en este momento”, añadió.

Confirmó que el acusado también tenía antecedentes penales por sustancias controladas.

La menor dio a luz -por cesárea- a una niña, el miércoles, luego de que desarrollara preclampsia. Hasta el momento, ambas se encuentran en buen estado de salud.

Según se había informado anteriormente, la adolescente tenía más de 30 semanas de gestación.

Los hechos de este caso se remontan al 24 de julio cuando el padrastro de la menor -identificado como Carlos Soto Rivera, de 49 años- acudió al cuartel luego de que un médico, confirmara el embarazo.

Soto Rivera fue acusado de agresión sexual y le impusieron una fianza de $300 mil, que no prestó, siendo ingresado en una cárcel de Bayamón.

De igual forma, las autoridades radicaron cargos por negligencia el 25 de julio contra la madre de la menor, Ana Castro Leduc de 41 años y se le impuso una fianza de $500,000 que no prestó, por lo que sería ingresada a prisión. La vista preliminar fue señalada para el 8 de agosto.