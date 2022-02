Farruko dice sentirse culpable tras Ankhal ser atacado a tiros

El cantante Carlos Efrén Reyes, conocido como "Farruko", reaccionó este miércoles a la balacera en que resultó herido el reguetonero Anthony Mercado, conocido como "Ankhal".

En su escrito, Farruko indicó que se siente "hasta culpable" por lo sucedido, por ser quien le abrió las puertas a la fama y que lo ama como a un hijo.

Además, lo aconseja, pidiéndole que le saque provecho a la oportunidad de vivir, tras el ataque a tiros. "

@ankhalcfm hijo mío por q siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto no he parado de orar por ti desde que me entere de lo que te sucedió le doy grax a Dios que sigues con vida quiero que sepas que Teamo siempre te he tratado de aconsejar por que siempre he querido el bien para ti me duele en el alma esta situación si sigues aquí en esta tierra es por que Dios tiene un trato contigo muy especial y aveces el nos lleva al desierto para que nos detengamos reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos me siento hasta culpable por que yo te abri las puertas a la fama y apesar que lo hize con buenas intenciones esto no todo el mundo lo sabe manejar creo que Dios tiene un propósito grande comigo y con muchos de lo que están o han pasado por @carbonfibermusicinc Teamo DTB y te cuide siempre y espero q esta prueba q te puso el destino le saques el mejor provecho volviste a nacer 🙏🏻🧎✝️♥️ tu testimonio es grande aun q tú no lo sepas ojalá y puedas entender Dios tiene el control", escribió en su cuenta de Instagram.

Mercado, de 21 años, fue baleado en un incidente reportado a eso de las 10:17 pm del martes, en la avenida Las Flores, barrio Florencio en Fajardo.

En estos hechos, otro hombre -identificado como José De León de 25 años- resultó herido de bala.