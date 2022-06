Farruko: “El premio más especial en mi carrera”

Farruko ganó este jueves, lo que dijo ser el reconocimiento "más especial" en su carrera, durante la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano, celebrados este jueves en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

El puertorriqueño se alzó con el galardón de Top Canción Cristiana/Espiritual por el Remix "Gracias", con Pedro Capó.

"Luego de tener un éxito tan grande como Pepas y viajar el mundo y se me hizo tan fácil llegar a tantos lugares con una canción que quizás transmitía alegría y los hizo bailar a ustedes, pero quizás no tenía el mejor mensaje y hoy poder levantarme cuando todos los dedos señalaron que yo me volví loco tan pronto me reconcilie con el Señor", dijo al recibir el premio, tras haberse arrodillado en el escenario durante varios segundos.

El artista dedicó su premio a los cantantes de música cristiana.

"No es fácil llevar el mensaje", manifestó.