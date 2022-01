FDA aprueba RINVOQ®

AbbVie (NYSE: ABBV) anunció el 14 de enero que la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos aprobó RINVOQ® (upadacitinib) para el tratamiento de dermatitis atópica de moderada a severa en adultos y niños de 12 años o más cuya enfermedad no respondió a tratamiento previo y no se controla con otras píldoras o inyecciones, entre estos, medicamentos biológicos, o cuando no se recomienda el uso de otras píldoras o inyecciones1. La dosis de 15 mg de RINVOQ una vez al día puede iniciarse en adultos y niños de 12 años o más que pesan al menos 40 kg1. En estos niños y adultos menores de 65 años que no logran una respuesta adecuada, la dosis puede aumentarse a 30 mg una vez al día1.

“Temprano en mi carrera como alergista, pude ver cuán implacable puede ser el picor y la erupción en mis pacientes con dermatitis atópica de moderada a severa, pero tenía una limitación en cuanto a las opciones de tratamiento que tenía para ofrecerles a personas cuya enfermedad no podía controlarse de manera adecuada con terapia sistémica”, expresó Thomas Hudson, M.D., vicepresidente sénior de investigación y desarrollo, y oficial científico principal de AbbVie. “Esta aprobación adicional de RINVOQ provee una opción oral de una vez al día que puede mejorar de manera significativa el picor debilitante y los síntomas cutáneos de la dermatitis atópica. Además, es un momento de orgullo para AbbVie ya que podemos continuar nuestros esfuerzos para mejorar el cuidado de esta enfermedad y otras enfermedades crónicas mediadas por la inmunidad.”

La aprobación de la FDA está sustentada en los datos de eficacia y seguridad de uno de los más amplios programas de fase 3 de registro para la dermatitis atópica, que cuenta con más de 2,500 pacientes evaluados entre tres estudios. Cerca del 52 por ciento de los pacientes había estado expuesto a tratamiento sistémico previo para la dermatitis atópica. Estos estudios evaluaron la eficacia y la seguridad de la monoterapia con RINVOQ (Measure Up 1 y 2) y con corticoesteroides tópicos (AD Up) en comparación con placebo en adultos y niños de 12 años o más con dermatitis atópica de moderada a severa2-3.

“A pesar de las terapias disponibles, muchas personas con dermatitis atópica de moderada a severa se encuentran en un ciclo interminable entre picor y rascado”, explicó Emma Guttman-Yassky, M.D., Ph.D., Profesora de Waldman y directora del Sistema de Dermatología de la Escuela de Medicina de Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York*. “En los estudios clínicos, el upadacitinib demostró una respuesta contundente entre los síntomas de picor y rascado que puede ayudar a evolucionar los objetivos de tratamiento de las personas que no han logrado un control adecuado de su enfermedad. Y como píldora oral con dos concentraciones de dosis, el upadacitinib es una adición al arsenal que tienen los médicos que se esfuerzan por hacer una diferencia significativa para sus pacientes con dermatitis atópica de moderada a severa.”

Respuesta clínica en la semana 161-3

Entre los tres estudios fundamentales (pivotal) de dermatitis atópica, RINVOQ (15 mg y 30 mg, una vez al día), en monoterapia y con corticoesteroides tópicos, alcanzó los criterios de valoración primarios y secundarios en la semana 16, y algunos pacientes lograron niveles más altos de aclaramiento de la piel (EASI 90 y 100).

Reducción del picor1-3

En los tres estudios, se observó una mejora significativa del picor (Escala de Calificación Numérica del Peor Prurito ≥4) tan pronto como al cabo de la semana uno en comparación con placebo.

Seguridad1-3

En general, el perfil de seguridad observado en pacientes con dermatitis atópica tratados con 15 mg o 30 mg de RINVOQ fue similar al perfil de seguridad observado en pacientes con artritis reumatoide. Otras reacciones adversas específicas informadas en pacientes con dermatitis atópica incluyeron eczema herpético/erupción variceliforme de Kaposi.

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves cuando se toma RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por el cuerpo. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones.

RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves cuando se toma RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por el cuerpo. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones. Aumento en el riesgo de muerte en personas de 50 años o más con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardiaca (cardiovascular).

Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos, incluidos linfoma, cánceres de la piel y el pulmón. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor.

RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos, incluidos linfoma, cánceres de la piel y el pulmón. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor. Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares (CV) importantes, como ataque cardiaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años o más con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardiaca (CV), en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.

Coágulos sanguíneos. Pueden ocurrir coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias con RINVOQ. Esto puede atentar contra la vida y causar la muerte. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas de 50 años o más y con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardiaca (CV).

No tome RINVOQ si presenta alergia al upadacitinib o a algún ingrediente de RINVOQ.

Otros efectos secundarios graves incluyen reacciones alérgicas graves, desgarres en el estómago o los intestinos y cambios en ciertas pruebas de laboratorio.

Acceso y apoyo al paciente

AbbVie tiene el compromiso de ayudar a las personas a tener acceso a RINVOQ y a otros medicamentos, incluido el ofrecimiento de un programa de apoyo para el paciente y una tarjeta de copago que puede reducir los gastos del desembolso a tan poco como $5 al mes para pacientes elegibles con seguro comercial. Para personas con seguro médico limitado o que no cuentan con un seguro, AbbVie les ofrece myAbbVie Assist, un programa de asistencia para el paciente que provee RINVOQ sin ningún costo a los que califican. Puede encontrar más información de este programa de asistencia en www.AbbVie.com/myAbbVieAssist.

El efecto de la dermatitis atópica

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, crónica y recurrente caracterizada por un ciclo de picor intenso y rascado que causa cuarteamiento, escamas y supuración de la piel4-6. Se estima que afecta a un 7 por ciento de los adultos y a un 12 por ciento de adolescentes en los Estados Unidos, y cerca del 40 por ciento de los adultos presentan la enfermedad de moderada a severa7-8.Se manifiesta de manera distinta entre las personas, con síntomas que imponen una carga física, psicológica y económica significativa4-5, 9.

“Cada persona que padece de dermatitis atópica presenta una experiencia única con su enfermedad y, por ende, debe tener múltiples opciones para escoger en el camino hacia encontrar un tratamiento que satisfaga sus necesidades personales”, explicó Julie Block, presidenta y oficial ejecutivo principal de la National Eczema Association. “Esta aprobación es un hito significativo para nuestra comunidad, ya que provee una terapia adicional que puede brindar alivio a personas que viven con los síntomas devastadores de la dermatitis atópica de moderada a severa”.

Acerca de RINVOQ® (upadacitinib)

Descubierto y desarrollado por los científicos de AbbVie, RINVOQ es un inhibidor selectivo de la JAK que se estudia en varias enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad. A base de ensayos enzimáticos y celulares, RINVOQ demostró una potencia inhibitoria mayor para JAK-1 vs. JAK-2, JAK-3 y TYK-21. La relevancia de la inhibición de enzimas JAK específicas respecto a la eficacia terapéutica y la seguridad no se conoce aún.

En los Estados Unidos, las dosis de 15 mg y 30 mg de RINVOQ están aprobadas para el uso en pacientes adultos y pediátricos cuya enfermedad no está controlada de forma adecuada con otros medicamentos sistémicos, incluidos agentes biológicos, o cuando el uso de esas terapias no es aconsejable1. La dosis de 15 mg de RINVOQ también está aprobada en los Estados Unidos para adultos con artritis reumatoide activa de moderada a severa que han presentado una respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más bloqueadores del TNF al igual que en adultos con artritis psoriásica activa que han presentado una respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más bloqueadores del TNF. En la Unión Europea, la dosis de 15 mg de RINVOQ está aprobada para el tratamiento de adultos con artritis reumatoide activa de moderada a severa, adultos con artritis psoriásica activa y adultos con espondilitis anquilosante activa. En la Unión Europea, RINVOQ también está aprobado para adultos (15 mg y 30 mg) y adolescentes (15 mg) con dermatitis atópica de moderada a severa.

Los estudios de fase 3 de RINVOQ en artritis reumatoide, dermatitis atópica, artritis psoriásica, espondiloartritis axial, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, arteritis de células gigantes y arteritis de Takayasu aún se encuentran en proceso1-18.

Uso e Información de seguridad importante de RINVOQ® (upadacitinib) para los Estados Unidos1

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a:

Adultos con artritis reumatoide de moderada a severa cuando uno o más bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF) se han usado y no funcionaron bien o no pudieron tolerarse.

cuando uno o más bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF) se han usado y no funcionaron bien o no pudieron tolerarse. Adultos con artritis psoriásica activa cuando uno o más bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF) se han usado y no funcionaron bien o no pudieron tolerarse.

No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños menores de 18 años con artritis idiopática juvenil o artritis psoriásica.

Adultos y niños de 12 años o más con eczema (dermatitis atópica) de moderado a severo que no respondieron a tratamiento previo y cuyo eczema no se ha controlado bien con otras píldoras o inyecciones, incluidos medicamentos biológicos, o cuando el uso de otras píldoras o inyecciones no está recomendado.

RINVOQ es seguro y eficaz en niños de 12 años o más que pesan al menos 88 libras (40 kg) con dermatitis atópica.

No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños menores de 12 años con dermatitis atópica.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de RINVOQ?

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves cuando se usa RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por el cuerpo. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones. Su profesional del cuidado de la salud (PCS) debe hacerle pruebas para detectar TB antes de comenzar RINVOQ y vigilarlo de cerca por la posibilidad de signos y síntomas de TB durante el tratamiento de RINVOQ. No debe comenzar a usar RINVOQ si tiene algún tipo de infección a menos que su profesional del cuidado de la salud (PCS) le indique que puede hacerlo. Si adquiere una infección grave, puede que su PCS interrumpa el tratamiento hasta tanto la infección se controle. Puede correr un riesgo mayor de desarrollar culebrilla (herpes zóster).

RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves cuando se usa RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por el cuerpo. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones. Su profesional del cuidado de la salud (PCS) debe hacerle pruebas para detectar TB antes de comenzar RINVOQ y vigilarlo de cerca por la posibilidad de signos y síntomas de TB durante el tratamiento de RINVOQ. No debe comenzar a usar RINVOQ si tiene algún tipo de infección a menos que su profesional del cuidado de la salud (PCS) le indique que puede hacerlo. Si adquiere una infección grave, puede que su PCS interrumpa el tratamiento hasta tanto la infección se controle. Puede correr un riesgo mayor de desarrollar culebrilla (herpes zóster). Aumento en el riesgo de muerte en personas de 50 años o más con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardiaca (cardiovascular).

Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos. Han ocurrido linfomas y otros cánceres, incluidos cánceres de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de cánceres específicos, incluidos linfoma y cáncer de pulmón. Siga el consejo de su PCS respecto a verificarse la piel por la posibilidad de cáncer de la piel durante el tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que se expone al sol. Use ropa protectora cuando se exponga al sol y use protector solar.

RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos. Han ocurrido linfomas y otros cánceres, incluidos cánceres de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de cánceres específicos, incluidos linfoma y cáncer de pulmón. Siga el consejo de su PCS respecto a verificarse la piel por la posibilidad de cáncer de la piel durante el tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que se expone al sol. Use ropa protectora cuando se exponga al sol y use protector solar. Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares (CV) importantes, como ataque cardiaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años o más con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardiaca (CV), en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.

Coágulos sanguíneos. Pueden ocurrir coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias con RINVOQ. Esto puede atentar contra la vida y causar la muerte. Han ocurrido coágulos sanguíneos en las venas de las piernas y los pulmones con más frecuencia en personas de 50 años o más y con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardiaca (CV).

Pueden ocurrir coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias con RINVOQ. Esto puede atentar contra la vida y causar la muerte. Han ocurrido coágulos sanguíneos en las venas de las piernas y los pulmones con más frecuencia en personas de 50 años o más y con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardiaca (CV). Reacciones alérgicas. Se han observado síntomas como erupción (ronchas), dificultad para respirar, sensación de desmayo o mareo, hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que pueden indicar que se está presentado una reacción alérgica en personas que toman RINVOQ. Algunas de estas reacciones fueron graves. De ocurrir alguno de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque ayuda de emergencia de inmediato.

Se han observado síntomas como erupción (ronchas), dificultad para respirar, sensación de desmayo o mareo, hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que pueden indicar que se está presentado una reacción alérgica en personas que toman RINVOQ. Algunas de estas reacciones fueron graves. De ocurrir alguno de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque ayuda de emergencia de inmediato. Desgarres en el estómago o los intestinos y cambios en ciertas pruebas de laboratorio. Su PCS debe hacer pruebas de sangre antes de comenzar a usar RINVOQ y mientras lo usa. Su PCS puede suspender el tratamiento de RINVOQ por un periodo de tiempo de ser necesario debido a los cambios en estos resultados de las pruebas de sangre.

No tome RINVOQ si:

Presenta alergia al upadacitinib o a cualquier ingrediente de RINVOQ.

¿Qué debo informarle a mi PCS ANTES de comenzar RINVOQ?

Infórmele a su PCS si:

Recibe tratamiento para una infección, tiene una infección que no desaparece o recurre, o tiene síntomas de una infección como: Fiebre, sudoración o escalofríos Falta de aliento Piel caliente, rojiza o dolorida o ampollas en el cuerpo Dolores musculares Sensación de cansancio Flema con sangre Diarrea o dolor estomacal Tos Pérdida de peso Ardor al orinar u orinar más frecuente de lo normal

Tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB.

Actualmente fuma o ha fumado en el pasado.

Ha sufrido un ataque cardiaco, otros problemas cardiacos o derrame cerebral.

Ha tenido algún tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o intestinos.

Tiene otros padecimientos, incluidos problemas hepáticos, recuentos bajos de glóbulos sanguíneos, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunológico débil.

Vive, ha vivido o viajado a lugares del país, como los valles de los ríos Ohio y Misisipí y el suroeste, que aumentan el riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones micóticas. Si no está seguro de haber visitado estos lugares, pregúntele a su PCS.

Ha recibido recientemente o tiene programado recibir una vacuna. Las personas que reciben RINVOQ no deben recibir vacunas atenuadas.

Está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Basado en estudios en animales, RINVOQ puede causarle daño al feto. Su PCS verificará si está embarazada antes de comenzar RINVOQ. Debe usar un método para el control del embarazo (anticoncepción) efectivo para evitar el embarazo mientras recibe RINVOQ y por al menos 4 semanas después de su última dosis.

Está lactando o tiene planes de lactar. RINVOQ puede pasar a la leche materna. No debe amamantar mientras recibe RINVOQ y por al menos 6 días después de su última dosis.

Infórmele a su PCS de todos los medicamentos que usa, incluidos los recetados y los que no requieren receta, vitaminas y suplementos herbarios. RINVOQ y otros medicamentos pueden afectarse unos a los otros y causar efectos secundarios.

En especial, infórmele a su PCS si usa:

Medicamentos para infecciones micóticas o bacterianas

Rifampicina o fenitoína

Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Pregúntele a su PCS o farmacéutico si no está seguro si usa alguno de estos medicamentos.

¿Qué debo hacer o informarle a mi PCS DESPUÉS de comenzar RINVOQ?

Infórmele a su PCS de inmediato si tiene síntomas de una infección. RINVOQ puede hacerlo más propenso a infecciones o empeorar cualquier infección que tenga.

Busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta síntomas de ataque cardiaco o derrame cerebral mientras usa RINVOQ, incluidos: Incomodidad en el centro del pecho que dura por más de algunos minutos o que desaparece y recurre Apretamiento severo, dolor, presión u opresión del pecho, garganta, cuello o mandíbula Dolor o incomodidad de los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago Falta de aliento con o sin incomodidad del pecho Sudoración fría Náuseas o vómitos Aturdimiento Debilidad en una parte o un lado del cuerpo Arrastrar las palabras



Infórmele a su PCS de inmediato si presenta signos o síntomas de coágulos sanguíneos durante el tratamiento con RINVOQ, incluidos:

Hinchazón

Dolor o sensibilidad al tacto en una o ambas piernas

Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda

Falta de aliento o dificultad para respirar

Infórmele a su PCS de inmediato si presenta fiebre o dolor en el área del estómago que no desaparece, y un cambio en sus hábitos intestinales.

¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de RINVOQ?

Estos incluyen infecciones del tracto respiratorio superior (resfriado común, sinusitis), culebrilla (herpes zóster), infecciones a causa del virus herpes simple, incluidas aftas, bronquitis, náusea, tos, fiebre, acné, dolor de cabeza, aumento en los niveles séricos de creatina fosfocinasa, reacciones alérgicas, inflamación de los folículos pilosos, dolor en la zona del estómago (abdominal), aumento de peso, influenza, cansancio, recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia), dolor muscular y enfermedad similar a la influenza.

Ha ocurrido separación o desgarre del revestimiento de la parte trasera del ojo (desprendimiento de la retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame a su PCS de inmediato si presenta algún cambio súbito de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿Cómo debo tomar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin comida. No parta, rompa, triture ni mastique la tableta. Tome RINVOQ exactamente como su PCS se lo indica. RINVOQ está disponible en tabletas de liberación prolongada de 15 mg y 30 mg.

Esta es la información más importante que debe conocer acerca de RINVOQ. Para más información, hable con su PCS.

Se le exhorta a informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Acceda a http://www.fda.gov/medwatcho llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene problemas para pagar por su medicamento, AbbVie podría ayudarle. Acceda a AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

Haga clic aquí para la Información para la prescripción completa y la Guía del medicamento.

La información para la prescripción a nivel mundial varía; refiérase a la rotulación del producto del país particular para la información completa.

Acerca de AbbVie

La misión de AbbVie es descubrir y proporcionar medicamentos innovadores para solucionar asuntos de salud graves de hoy y atender los retos médicos del mañana. Nos esforzamos en tener un impacto notorio en las vidas de las personas entre varias áreas terapéuticas clave: inmunología, oncología, neurociencia, cuidado visual, virología, salud de la mujer y gastroenterología, además de productos y servicios entre su cartera de Allergan Aesthetics. Para más información de AbbVie visítenos en www.abbvie.com. Siga @AbbVie en Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram.

Declaraciones de proyecciones futuras

Algunas declaraciones en este comunicado de prensa son o pueden ser consideradas declaraciones de proyecciones futuras para propósitos de la Ley de Reforma de Litigio sobre Valores Privados de 1995. Las palabras "cree," "espera," "anticipa," "proyecta" y expresiones similares, entre otras, por lo general, identifican declaraciones de proyecciones futuras. AbbVie advierte que estas declaraciones de proyecciones futuras están sujetas a los riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran significativamente de los indicados en las declaraciones de proyecciones futuras. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a no poder materializar los beneficios esperados de la adquisición de Allergan plc (“Allergan”) por parte de AbbVie, no poder integrar los negocios de Allergan de forma eficaz, la competencia de otros productos, los retos a la propiedad intelectual, las dificultades inherentes a los procesos de investigación y desarrollo, litigios adversos o acciones gubernamentales, y a los cambios a las leyes y reglamentos aplicables a nuestra industria y el impacto de los brotes de salud pública, epidemias o pandemias, como el COVID-19. Información adicional acerca de los factores económicos, competitivos, gubernamentales, tecnológicos y otros que pueden afectar las operaciones de AbbVie se establece en el Ítem 1A, "Factores de riesgo," en el Informe Anual de 2020 de AbbVie en el Formulario 10-K, el cual ha sido sometido ante la Comisión de Valores e Intercambios, según actualizado en los Informes Trimestrales subsiguientes en el Formulario 10-Q. AbbVie no está obligado a divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones de proyecciones futuras como resultado de eventos o desarrollos subsiguientes, excepto según requerido por ley. *Emma Guttman-Yassky, M.D., Ph.D., es investigadora/consultora de AbbVie.