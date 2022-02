Federación de Maestros se reunirá hoy con el gobernador

Tras la protesta masiva de los maestros, bomberos y otros empleados públicos, el gobernador Pedro Pierluisi sostendrá este jueves una reunión con la Federación de Maestros a las 10:00 a.m. en La Fortaleza.

Se espera que un grupo de maestros lleguen hasta el lado sur del Capitolio para continuar manifestándose.

El gobernador dijo el miércoles que su preferencia es no reunirse con personas que protestan y aseguró que trabaja si le piden cita.

"Así sí yo trabajo", afirmó

Expuso que “en el caso de la Federación de Maestros, ella pidió (Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR) y yo se la voy a conceder mañana (jueves). Así sí yo trabajo, si me piden cita, como he dicho, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la Asociación de Maestros que es el representante exclusivo de los maestros. Y siempre es por cita. Así que mañana yo estaré viendo a la presidenta de la Federación para decirle lo mismo que le estoy diciendo a ustedes."

Califican de falta de respeto y desprecio el que el gobernador no los atendiera en Fortaleza.

Líderes de los sindicatos de maestros, así como de los bomberos, se reunieron este miércoles con funcionarios de la Fortaleza para reclamar mejores salarios y un retiro digno.

Los grupos marcharon por separado hasta la mansión ejecutiva, en el Viejo San Juan, en su lucha por una compensación justa.

Los educadores salieron desde el Parque Luis Muñoz Rivera. Mientras, el punto de encuentro de los bomberos fue frente al Capitolio.

Se unieron a los maestros, en la marcha por la indignación.

El Departamento de Educación anunció el miércoles que poco más de un 18% de los educadores se reportó a trabajar. Según la cuenta oficial de Twitter del DE, con el reporte de 719 planteles escolares, unos 3,489 educadores trabajaron.

Además, el 37% de otros docentes acudió a trabajar, para unos 758 empleados. Asimismo, el personal no docente alcanzó un 85% para 9,681 empleados.

Por último, los directores escolares que acudieron a trabajar fueron 564 para un 78%.

“Como sabemos el magisterio ha seguido dando la lucha por mejores condiciones laborales y su retiro. En el caso del magisterio, les dejamos saber que esta lucha no se acaba. La Asociación de Maestros de Puerto Rico y su Local Sindical sigue en la mesa de negociación para que el aumento salarial sea permanente conforme a las expresiones del gobernador, Pedro Pierluisi, y se incorpore de esta forma en el Convenio Colectivo. Además de que se active lo antes posible la Carrera Magisterial y se cumpla con los pagos adeudados. Tampoco nos olvidamos del retiro de nuestros maestros activos, es por eso que estamos en la búsqueda de alternativas, en conjunto con la Legislatura, porque el magisterio merece un retiro digno",, indicó el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor M. Bonilla Sánchez.

Asimismo, informamos que como parte de las gestiones realizadas con la Junta de Supervisión Fiscal en favor de todos aquellos maestros que solicitaron compra de tiempo, se les permitirá la utilización de la totalidad de la licencia de vacaciones acumulada hasta finalizar el semestre. Esto hará justicia a los maestros que necesitan utilizar la totalidad de la licencia para lograr los criterios de elegibilidad. Maestro, si confrontas alguna situación en tu escuela o con el Departamento de Educación, comunícate con nosotros”, añadió.

Hijo de maestra: “¡Vamos a seguir con la lucha porque el retiro digno va!”