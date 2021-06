Federales arrestan en Aguada a productor musical imputado de abuso sexual contra un menor

El Task Force de Fugitivos Violentos de los Alguaciles Federales, lograron el arresto del productor musical Kelvin Galloza Concepción de 33 años de edad. Contra este pesaba una orden de arresto del Estado de California por varios delitos abuso sexual a un menor.

La orden fue expedida para el año 2015 y el mismo se encontraba fugitivo desde ese entonces.

Galloza se encontraba residiendo en el barrio Laguna del pueblo de Aguada. Tras varios meses de investigación, alguaciles federales en Puerto Rico lograron dar con el paradero del mismo.

Este fue puesto bajo arresto y será extraditado a California para enfrentar los cargos pendientes.

US Marshal, Wilmer Ocasión Ibarra, indicó que “el Servicio de Alguaciles Federales, investiga agresivamente, busca y arresta a este tipo de fugitivo. Nuestra jurisdicción no será un refugio para estos depredadores”.

Galloza Concepción, natural de Aguadilla, es un galardonado compositor de cine y productor musical estadounidense.

Según el portal de cine imbd.com, trabajó en el departamento de música en conocidos filmes como Spider-Man: Far From Home, Jonah Hex, y The Chronicles of Narnia.

