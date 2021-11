FEI presentará cargos criminales por caso sobre compras de pruebas de COVID-19

Los Fiscales Especiales Independientes (FEI), licenciados Ramón M. Mendoza

Rosario, Manuel Nünez Corrada y Juan E. Catalá Suárez anunciaron este miércoles que luego de concluir su investigación sobre el caso reacionado con la compra de las Pruebas COVID-19, han determinado presentar cargos criminales.

La Vista de Determinación de Causa para Arresto, conocida como Regla 6, fue pautada para el jueves, 4 de noviembre de 2021, a las 9:00 de la mañana, en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El Panel había evaluado las declaraciones juradas en el sumario fiscal remitido por Justicia. De ellas surge que varios funcionarios y personas, sin autoridad legal, intervinieron indebidamente con procesos de compras y adquisiciones claramente reguladas. Ello incluyó el ejercicio de presión indebida sobre la entonces secretaria interina de Salud para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige.

Aunque el referido inicial incluía a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios, el PFEI -según el récord ante su consideración-, centró la investigación encomendada sobre Lilliam Sánchez, Subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Medico de COVID, General José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Juan Maldonado, como posible coautor.

No obstante, el Panel fue especifico que ello no conlleva eximente de responsabilidad sobre varios funcionarios mencionados en la Resolución emitida. Según establece su ley habilitadora, no habrá impedimento para que los FEI determinen ampliar su investigación sobre estos, de obtenerse el quantum de prueba mediante el cual puedan presentar un caso ante los tribunales contra las restantes personas que menciona Justicia en su Informe.