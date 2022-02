FEI rechaza “cacería de brujas” en caso contra Raúl Maldonado

El juez Glenn Velázquez Morales del Centro Judicial de San Juan encontró este martes causa para arresto contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado.

El PFEI presentó seis proyectos de denuncias contra Maldonado Gautier. Tres de estas denuncias son al amparo del Artículo 5.7a de la Ley de Ética Gubernamental. Las otras tres denuncias son al amparo del Artículo 269 del Código Penal por los mismos hechos alegados al amparo de la Ley de Ética Gubernamental.

El FEI, Miguel Colón Ortíz rechazó que la acusación criminal contra el exsecretario de Hacienda, se trate de una cacería de brujas.

“Un funcionario tiene que referir un informe e incluir todos sus ingresos y él no los incluyó y mintió bajo juramento porque no incluyó los informes que tenía que informar. Esto es un caso bien sencillo, ¿Recibió los ingresos? Sus cuentas hablan por sí mismas. ¿Los reportó? El informe que reporta en la Oficina de Ética dice si los reportó o no. Inclusive, se le dio oportunidad de enmendar y todavía sigue mintiendo y omitiendo información”, dijo Colón Ortíz a preguntas de la prensa.

“Es un CPA, es un abogado y es un exsecretario de Hacienda, no hay forma que se explique esto fue un error. Esto es un delito y por eso, responderá Maldonado en su momento”, añadió.

A Maldonado Gautier se le acusa de utilizar una corporación que le pagaba sus gastos personales y supuestamente no lo reportó en sus informes financieros en la Oficina de Etica Gubernamental. Según el FEI, se trataba de una corporación familiar que Maldonado pasó a su hijo Raulie. La entidad le pagó unas deudas y le envió dinero a Maldonado Gautier que no lo reportó como ingresos.

Se le impuso una fianza de $30,000, que sería prestada. La vista preliminar fue señalada para el 22 de febrero.

El pasado 21 de enero, la vista fue suspendida debido a problemas de salud de los Fiscales Especiales Independientes a cargo del caso, Manuel Núñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez.

Según se informó, el licenciado Manuel Núñez Corrada regresó de vacaciones y arrojó positivo a COVID-19. Mientras que Juan E. Catalá Suárez se encontraba hospitalizado.

“¿Cuantos fiscales hay en la Oficina el PFEI? Esto lo van a radicar por el expediente. ¿Cuál es el impedimento de iniciar este tramite ya? Es una barbaridad, una burla”, expresó la licenciada Mayra López Mulero al enterarse de la cancelación de la vista.

Su abogada, Mayra López Mulero, alega que el exfuncionario es víctima de una cacería de brujas.

Fue sorprendida cuando ya estaba en el tribunal junto a su cliente, Raúl Maldonado.