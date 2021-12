Corrupción en Cataño: “El Cano” habría recibido más de $90,000 y seis relojes de lujo

Félix "El Cano" Delgado, quien renunció el martes a la alcaldía de Cataño, se declaró culpable en el tribunal federal.

Específicamente, Delgado se declaró culpable de conspiración, soborno y "kickbacks".

Mira aquí el documento que detalla los cargos.

El acuerdo de culpabilidad fue firmado por Delgado y su abogado, Juan Matos De Juan, el Día de Acción de Gracias, 25 de noviembre.

La evidencia contra Delgado no fue evaluada por un Gran Jurado, pues renunció a ese derecho. Se enfrenta a cinco años de cárcel.

Según las autoridades, el contratista Mario Villegas Vargas, de JR Asphalt, entregó dinero en efectivo y relojes de lujo, con el fin de que el Municipio le otorgara contratos.

Villegas Vargas fue arrestado este jueves, en una residencia ubicada en una urbanización de Gurabo. Lee: FBI arresta a contratista de Cataño en caso por corrupción

La acusación detalla que en al menos tres ocasiones, el contratista le entregó dinero al exalcalde, el que fue confiscado por el FBI:

$70,000 el 14 de diciembre de 2020

$7,840 el 2 de febrero de 2021

$17,000 el 8 de junio de 2021

Las autoridades federales ocuparían relojes, valorados en total en $105,820:

Rolex Datejust #126300

Rolex Datejust #116234

Rolex Submariner #114060

Rolex "Pepsi" #116719

Vacheron Constantin #4500S/1

Al ganar las elecciones, Delgado indicó que se bajaría el sueldo de $6,500 a $5,000 mensuales.

REACCIONA PIERLUISI

El gobernador Pedro Pierluisi, quien se encuentra fuera de Puerto Rico, emitió declaraciones escritas para reaccionar a las acusaciones.

“Hoy se confirma que el exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado le falló a su pueblo. No hay justificación alguna para los actos delictivos objeto de la alegación de culpabilidad del exalcalde. Este tipo de caso no solo afecta el bienestar de los residentes de Cataño, sino también empaña el buen nombre de tantos funcionarios electos que le sirven bien a Puerto Rico. Para mí lo que es clave es que todo el que venga a servir en el Gobierno, ya sea estatal o municipal, lo haga de forma desprendida y honesta. Servirle al pueblo es un privilegio y conlleva una gran responsabilidad. En mi administración no hay tolerancia ni habrá espacio para conducta que no esté a la altura de lo que espera el pueblo de nosotros”, expresó.

Nombrarían a Gabriel Sicardó como vicealcalde.

EXPRESIONES DE DELGADO TRAS SU RENUNCIA

"Cataño mil Disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite . A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite. Nuevamente Gracias Cataño"

En su carta, el renunciante alcalde indicó que ha sentido mayor preocupación por su familia, en especial su hijo, quien a su corta edad demanda de su tiempo.

"Esa oportunidad no me la quiero perder y me corresponde anteponer sobre cualquier consideración, el bienestar de mi familia", lee el documento.

Su renuncia fue efectiva a las 11:59pm del martes.

Carta de renuncia del alcalde de Cataño by DigitalPRT2 on Scribd

La renuncia de Delgado se conoció poco después del mediodía.

En septiembre, personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico realizó una intervención en el Municipio.

La Asamblea Municipal de Cataño realiza una reunión para nombrar a un vicealcalde que ocupe el puesto interinamente.

La Contralor de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, explicó que el allanamiento es producto de una investigación que realizan del municipio sobre unos desembolsos, por lo que ocuparían computadoras para confirmar la información que necesitan.

Delgado también fue eje de controversia por el alquiler de una lujosa guagua Cadillac Escalade, por la que se pagaban $4,500 mensuales. Tras salir a la luz la transacción, el funcionario ordenó la cancelación del contrato de arrendamiento.

En junio del 2020, Delgado fue citado luego de una intervención en una gallera clandestina.