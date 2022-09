Fermín Fontanés: “No tengo planes de renunciar”

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, afirmó este miércoles que no contempla renunciar a su puesto y asegura que ha estado trabajando para fiscalizar el contrato otorgado al consorcio LUMA Energy.

"En este momento no tengo planes de renunciar en el día de hoy. Eso no es un asunto que estoy considerando. Estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que nosotros tenemos planes que estamos ejecutando y estamos fiscalizando. Hemos hecho mucha labor, todo lo que nos toca a nosotros bajo el contrato, lo hemos hecho”, dijo en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Yo entiendo que cuento con la confianza del gobernador. Yo he sido un servidor público que ha cumplido con toda la política pública del gobierno. He ejecutado todas nuestras funciones. Tengo un equipo de trabajo que trabaja arduamente con este proyecto, además de otros proyectos”, añadió.

El gobernador exige que se haga público el plan de fiscalización e LUMA.

Fontanés responde al reclamo del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz y al representante por acumulación José Enrique Meléndez Ortiz, quienes solicitaron su salida de la AAPP. Esto ante la admisión de que luego de 15 meses, aún no ha implementado un reglamento para evaluar la ejecución del contrato de concesión otorgado a la empresa LUMA Energy, para la administración de la red de transmisión y distribución eléctrica en la Isla.

“Luego de las admisiones de incumplimiento de Fermín Fontanés, ¿el GOBERNADOR está satisfecho? ¿Como se puede fiscalizar a LUMA si se incumple con sus deberes para ello? ¿Como puede informar al Gobernador del cumplimiento de LUMA quien está fallando con sus propios deberes? Si a un funcionario le resulta difícil explicar su función a la Cámara de Representantes, ¿realmente podrá ejecutar lo que no sabe explicar? ¿Entonces que hace ahí todavía?”, cuestionó Rivera Schatz en sus mensajes por redes sociales.

El director reconoció que no cuenta con suficiente personal para fiscalizar el contrato del consorcio.

Por su parte, Meléndez reiteró su pedido de que el contrato de LUMA Energy sea monitoreado por el ingeniero Josué Colón y la Autoridad de Energía Eléctrica, tal como hace la Autoridad de Puertos con el acuerdo de Aerostar Holdings para la administración del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“Puerto Rico merece un sistema eléctrico de primera categoría. La realidad es que la red eléctrica, no solo la de transmisión y distribución, sino también la de generación, se encuentra en un estado obsoleto, desarrollado hace más de 70 años. Por eso se han implementado una serie de cambios enfocados en mejorar el mismo. Uno de los más trascendentales fue el de la administración de la transmisión y distribución eléctrica. La AAPP fue la entidad que otorgó este contrato y es la cual fue designada para su supervisión. Las admisiones del Director Ejecutivo de esa entidad en relación a que no está listo, a pesar de que han pasado 15 meses, el reglamento de cumplimento de contrato, es señal inequívoca de que debe partir de su puesto”, dijo el representante del PNP en declaraciones escritas.

