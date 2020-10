Fianza de $200,000 para empresario de Yatea

Un magistrado federal determinó este jueves que José Javier Marrero -identificado como empresario de Yatea- permanecerá bajo encarcelamiento domiciliario si presta fianza de $200,000.

Por las condiciones impuestas, Marrero no podría salir de su residencia, excepto para atender emergencias médicas, no puede tener acceso a internet ni tener contacto alguno con menores, excepto con su hijo de 9 años bajo supervisión de otro adulto. Tampoco puede trabajar.

Permanecerá en prisión hasta que pueda evidenciar que puede cumplir con todas las condiciones.

El pasado martes, Marrero hizo alegación de no culpabilidad. Enfrenta cuatro cargos por supuesta explotación sexual contra tres menores.

Su abogada, Melanie Carrillo, argumentó que Marrero sabía de la investigación y que lo acusarían, por lo que esperaba en su sala por las autoridades federales el pasado viernes 9 de octubre, cuando fue arrestado. Dijo además que el imputado había mostrado su intención de entregarse antes. Esto, para asegurar que no presenta riesgo de fuga.

"Si quisiera huir, lo hubiese hecho hace meses", dijo Carrillo.

Mientras, la fiscalía alegó que para fijar fianza, se deben considerar los activos del acusado y que eso en este momento no es posible, debido a que el empresario no ha sido honesto, pues sus informes financieros no son consistentes con todas sus propiedades, que incluyen una casa valorada en más de un millón de dólares, vehículos y yates.

Sostuvieron, además, que Marrero está alegando que era solo el gerente de Yatea, pero existen videos de él mismo refiriéndose como el presidente. La corporación está a nombre de su hermano.

Su abogada refutó que Yatea sí es de su hermano y que ahora mismo su cliente está desempleado debido a que fue despedido de Alpha-One, su mayor fuente de ingreso.

Marrero indicó que la venta de la casa se completará la semana que viene y no ganará dinero, pues la están vendiendo por la misma cantidad que debe.

Investigan si el empresario mantiene alguna relación o contacto con menores de edad.

“(Marrero) está imputado de tres cargos de intento de coerción para inducir a un menor a participar de -algún tipo- actividades sexuales ilícitas. Y un cargo de producción de pornografía infantil”, informó Iván Ortiz, portavoz de prensa de la Agencia federal de Seguridad Nacional (ICE), el día del arresto.

Para Marrero, según las autoridades, las víctimas tendrían 13, 15 y 16 años. Una de estas realmente habría sido un agente encubierto.

La fiscalía describió en la vista de fianza los mensajes explícitos que Marrero envió a las menores, las imágenes que les solicitaba y las que recibió.

El empresario -propietario de Yatea, empresa dedicada al alquiler de botes lujosos- fue señalado previamente, por varias mujeres y hasta menores, sobre presunto hostigamiento sexual. Los incidentes se viralizaron en internet.

Para denunciar casos relacionados a crímenes contra niños, comuníquese al 787-729-6969 o al 787-987-6500.

