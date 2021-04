Firman en las Grandes Ligas a entrenador de la Academia de Béisbol del Albergue Olímpico

El equipo de los Rockies de Colorado firmó al coach Kelvin Maldonado, de la Academia de Béisbol del Albergue Olímpico, trascendió este viernes.

Maldonado, quien hacía tres años había sido firmado por los Medias Blancas de Chicago, jugando en la liga de novatos y Clase A, dijo que fue dejado como agente libre debido a la pandemia del COVID-19, en marzo pasado.

Regresó a Puerto Rico y fue contratado en agosto de 2020 como uno de los entrenadores de la nueva Academia de Béisbol del Albergue Olímpico. Su continuo trabajo en la preparación junto a los estudiantes que entrenaba, lo mantuvo en condiciones para ser evaluado por los busca talentos de los Rockies de Colorado.

“Después de un año de desarrollo en mi Isla, trabajando con los jóvenes me llego la oportunidad que esperaba. Es algo especial, porque tengo la oportunidad de regresar a Grande Ligas jugando en la segunda base. Me voy hacia Estados Unidos en mayo a jugar en una Liga de Desarrollo, donde evaluarán todas mis habilidades para entonces ellos decidir la posición que voy a jugar en el cuadro”, comentó Maldonado en comunicación escrita.

Los busca talentos de diferentes equipos de Grandes Ligas estaban en el torneo de béisbol realizado por el Departamento de Recreación y Deportes y la Academias de Béisbol en el estadio Hiram Bithorn. Cuenta Maldonado que al finalizar el torneo los busca talentos de Colorado se trasladaron al Albergue Olímpico para evaluarlo.

Afirmó que el estar trabajando como entrenador en la Academia del Albergue Olímpico fue de gran ayuda. “Esta experiencia de ayudar a los niños y jóvenes me ayudo para nunca perder la esperanza de volver a Grandes Ligas. Además, durante este periodo me pude mantener en forma entrenando y Gracias a Dios me llegó la oportunidad que estaba esperando”.

Por otro lado, Ramón Álvarez Feliciano, director ejecutivo del Albergue Olímpico dijo sentirse contento por la oportunidad que va a recibir el joven pelotero. “Me alegra mucho que la Academia de béisbol haya servido como el centro de desarrollo para el pelotero, mostrando un gran futuro. Sus logros ayudan a enseñar con ejemplo a los estudiantes a perseverar en sus metas con alguien que está triunfando dentro y fuera del terreno de juego”.