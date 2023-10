FirstBank lanza programa de mitigación de erosión costera

Reconfirmando su compromiso con el ambiente y como parte de la celebración de su 75 aniversario, FirstBank lanza el programa de mitigación costera “Rescate Costero”.

Según se informó, el programa tiene como objetivo la siembra de 25,000 árboles en las costas de Puerto Rico en un periodo de tres años. Para realizar esta gran labor, el banco puertorriqueño gestionó alianzas multisectoriales logrando acuerdos de colaboración con los municipios afectados por la erosión costera y con entidades gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, escuelas y empresas privadas.

Los municipios y las entidades públicas y privadas que forman parte de “Rescate Costero” son Camuy, Isabela, Loíza, Luquillo, Manatí y Quebradillas; Departamento de Educación, Boy Scouts of America, EcoExploratorio, Fundación Amigos del Yunque, Girl Scouts of Caribe, OPAS (Organización Pro-Ambiente Sustentable), Scuba Dogs Society, United Way de Puerto Rico; Academia María Reina, The Baldwin School, Universidad Politécnica, Assurant, Stellantis y Empresas Santana.

Para facilitar el proceso de siembra en las costas, el programa Rescate Costero formó una alianza con el centro de conservación y restauración ecológica Vida Marina Vida Marina, liderado por el Dr. Robert Mayer, científico e investigador de la UPR-Recinto de Aguadilla que trabaja restaurando dunas de arena, las cuales sirven como un obstáculo natural para mitigar la erosión en las costas.

La primera ruta de siembra comienza en los municipios de Loíza y Manatí el sábado 21 de octubre.

FirstBank y su programa Rescate Costero invita a todos los voluntarios interesados en participar de la ruta de siembra a que se registren en www.unoconelambiente.com.