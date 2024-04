FirstBank ofrece becas a 26 estudiantes universitarios

FirstBank, con su programa YOU First College Program entregó becas a 26 estudiantes de seis universidades en Puerto Rico.

“A través del You First Scholarship Program no solo reconocemos la capacidad que tienen los estudiantes universitarios para dar lo mejor de cada uno sino también, les sirve de estímulo y les ayuda a alcanzar sus metas académicas y sueños profesionales. En FirstBank no solo reconocemos sus logros individuales, también destacamos la importancia fundamental que tiene la educación en el desarrollo económico de la Isla y de cada generación”, expresó Ginoris López-Lay, vicepresidenta ejecutiva de gerencia estratégica y desarrollo de negocios de FirstBank, en un comunicado de prensa.

A través del YOU First Scholarship Program, la institución financiera ha establecido alianzas con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Universidad Ana G. Méndez (UAGM), Universidad Interamericana de Puerto Rico (con sus recintos Metro, Bayamón y San Germán), Universidad Politécnica de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico (con sus recintos de Arecibo, Río Piedras y Mayagüez) y Universidad del Sagrado Corazón.

Como orador invitado de la actividad se contó con la participación de Jayson Ramos, un joven empresario egresado de la Universidad de Puerto Rico. Ramos contó su historia de éxito a los recipientes de la beca de FirstBank y les llevó el mensaje de que cuando trabajamos enfocados en cumplir metas, no hay edad para lograrlo. Actualmente, Jason es el anfitrión del podcast Mentores en Línea mediante el cual tiene conversaciones con fundadores y líderes importantes de diferentes industrias en Puerto Rico.

Además de las becas, el YOU First College Program incluye internados que proveen anualmente la oportunidad de trabajar en FirstBank a estudiantes de diversas disciplinas y acceso a la iniciativa 1Éxito Universitarios que ofrece capacitaciones sobre empresarismo, finanzas, liderazgo, entre otros temas. También pueden beneficiarse de El Outfit, una tienda gratuita ubicada en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para que los estudiantes adquieran vestimenta corporativa para sus entrevistas de trabajo.

El Programa también ofrece el YOU First College Tour, una iniciativa mediante la cual se visitan las universidades educando sobre buenas prácticas financieras a través de los productos y servicios del banco, y también cuenta con los espacios de estudio YOU First en los campus de la Universidad Interamericana, recintos de San Germán y Bayamón, y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, que pretenden ser punto de encuentro para la comunidad estudiantil.

