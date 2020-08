Fiscal federal rechaza interferencia en primarias con arresto de Charbonier

El fiscal federal W. Stephen Muldrow rechazó el lunes que el proceder en el arresto de la representante María Milagros Charbonier Laureano de alguna forma haya influenciado el resultado de la primaria del 9 y el 16 de agosto.

“Quiero estar claro en eso, nosotros no hemos nada para influir en una forma incorrecta en las elecciones. Sin duda, nosotros tenemos que hacer los casos, cuando están listos para acusar. Nosotros estamos bien claros. Nosotros hemos tomado una precaución en este caso para esperar para las primarias. Pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Por eso fue que esperamos para arrestar hoy”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.

La acusación del Gran Jurado fue el pasado 7 de agosto.

El fiscal federal mencionó que la determinación de esperar a concluir la primaria se debe a una guía de la Oficina del Inspector General de junio de 2018 en la cual se establece que las agencias de ley y orden deben impulsarse de forma imparcial y mantenerse particularmente sensibles a la reputación del departamento de ser justos e imparciales.

“Nosotros hemos hecho todo según el reglamento del Departamento de Justicia”, sostuvo Muldrow.

La representante quedó fuera de la papeleta de candidatos a Representantes por Acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sobre las expresiones que hizo Charbonier previo a su arresto en las que alegaba que los agentes que allanaron su residencia le informaron que no era objeto de la pesquisa, Muldrow contestó que “si una persona-no hablando de este caso- es entrevistado por el FBI o cualquier otra agencia y pregunta si es blanco de su investigación, la contestación sería Si o No. Si la persona no hace la pregunta, no tenemos que contestar”.

La representante María Milagros Charbonier Laureano, así como su esposo Orlando Montes- Rivera, su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier y la ayudante de la representante Frances Acevedo Ceballos enfrentan 13 cargos de supuesta conspiración, soborno y comisiones ilegales con programas que reciben fondos federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Además, Charbonier Laureano y su esposo enfrentan cargos por lavado de dinero.

También, la representante tiene un cargo de obstrucción a la justicia porque supuestamente borró toda la información de su teléfono móvil una vez se lo entregaron luego del allanamiento.

De ser hallados culpables, se exponen a penas entre 5 a 10 años cárcel.

