FOTOS: Revelan textos entre Irizarry Pabón y Toñito Cruz

El Partido Popular Democrático (PPD) respondió el miércoles el escrito que fue presentado por la defensa del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, en el que se alegó que había sido coaccionado para firmar el acuerdo que daba como plazo el 28 de febrero para que renuncie a su candidatura a reelección.

La colectividad presentó mensajes de texto entre Irizarry Pabón y el secretario General del partido, Gerardo "Toñito" Cruz, que contradicen la versión del alcalde ponceño.

Míralos aquí:

Mensajes de textos entre Lu... by Erick A. Velázquez Sosa

Cruz dijo el pasado martes que Irizarry Pabón, miente al decir que fue coaccionado para firmar el acuerdo.

"Inclusive, la fecha del 28 no es una fecha sugerida por el Partido Popular. La sugirió él, porque el Partido quería el 15 [de marzo]. Pues eso no es una negociación donde alguien se pueda sentir coaccionado", expresó en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Esos son malas estrategias de parte de él o de sus abogados. La única persona que se va a poder sentar allí a hablar de coacción es él, y tiene que ser bajo juramento. La semana pasada cuando le pedimos al juez que acelerara la vista, presentamos un escrito para que él tuviera que estar allí. Ahora me la hizo fácil, porque ahora se tienen que sentar allí a explicar cuál es la coacción”, agregó.

El PPD va contra el suspendido Luis Irizarry Pabón.

El alcalde ponceño ha sido figura de controversia con el PPD en las últimas semanas, tras no renunciar a su candidatura pese al acuerdo.

La colectividad radicó una demanda en su contra para buscar la descertificación.

Lée aquí el acuerdo:

pagina1 by Erick A. Velázquez Sosa