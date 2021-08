Franklin Gómez se despide de Tokyo 2020

El triple olímpico de lucha olímpica, Franklin Gómez, se despidió en la primera ronda de los XXXII Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Yo lucho bien calmado. Otras veces he metido combates bien cerrados. Esta vez dije no voy a luchar calmado. Voy a tratar de subir el paso más, pero ahí me puse vulnerable. Pudo entrar ahí. Frustra no, porque uno tiene un plan y no sale. Es frustrante mano”, indicó el veterano luchador en la zona mixta.

El competidor de los 74 kilos perdió su combate preliminar 10-0 contra Bekzod Abdurakhmonov. En el primer periodo de combate le marcaron seis puntos. No pudo encontrar la estrategia para que el competidor de Uzbekistán dejara de hacerle puntos, finalizando el segundo tiempo con cuatro puntos más, 10-0.

“Me hubiese quedado más tranquilo, tuviera una pelea más cerrada y con más posibilidades de marcarle. Yo le he ganado antes a él. No me salió. No me salió casi nada. Traté de cogerle las piernas, rápido giró”, analizó el luchador olímpico que cumplió 35 años en la competencia.

La frustración era notable en el puertorriqueño. No dejó de buscar soluciones a lo que pudo hacer para un mejor resultado. Aun así, agradeció el apoyo a sus seguidores.

“La lucha es un deporte difícil. Uno está ahí guerreando. Gracias a la gente que me apoya. No siempre se gana. Aquí estamos dándolo todo”, cerró la entrevista.

El luchador y abanderado de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 iguala con el otrora olímpico José Betancourt las participaciones en Juegos Olímpicos con tres apariciones. Gómez ha participado en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y estará activo en Tokio 2020. Por su parte, Betancourt lo hizo en Los Ángeles 1984, Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

