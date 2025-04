Fuego en Cataño: hombre narra cómo pudo salvarle la vida a su padre con Parkinson

Una familia de la barriada Vietnam de Cataño lo perdió todo tras un incendio de grandes proporciones que destruyó su residencia en su totalidad. El siniestro, registrado en horas de la madrugada, fue provocado por un desperfecto en un generador eléctrico.

José Muñiz, hijo del dueño de la vivienda y quien residía con él, relató que todo ocurrió cerca de las 3:00 a.m., mientras intentaba encender el generador debido a la falta de energía eléctrica. Luego de recargarlo con gasolina, el equipo se incendió inesperadamente, desatando las llamas que rápidamente se propagaron por la estructura.

Su padre, un paciente de Parkinson de 66 años, intentó ayudar pese a sus limitaciones de movilidad, pero fue rápidamente llevado a un lugar seguro por su hijo.

"Mi reacción fue decirle a mi papá que la planta se había prendido en fuego y que la casa estaba cogiendo fuego. Pues, él procede con su enfermedad que le limita, pues, la movilidad ligera, a ayudarme. Yo le dije que lamentablemente que no se pegara para acá porque ya era tarde. Y que pues, había que sacarlo a un lugar seguro porque ya se había perdido todo", contó.

A pesar de sus intentos por controlar las llamas usando extinguidores y una manguera, nada funcionó. “Todo estaba en contra de uno. Porque la manga no me quiso tirar presión de agua, el extinguidor no me quiso funcionar. Un extinguidor nuevo. Traté de sacar una tierra que tenía en bolsa para tirarla para ver si lo podía apagar, pues no dio fruto", lamentó Muñiz, quien solo logró rescatar unas pocas pertenencias y la vida de su padre.

Ambos sobrevivieron sin heridas mayores, pero lo perdieron todo: ropa, documentos, muebles y electrodomésticos. Ahora enfrentan la difícil tarea de empezar desde cero.