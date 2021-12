Gabriel Sicardó impugna su descalificación para la alcaldía de Cataño

El alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó, acudió este martes al tribunal para demandar al Partido Nuevo Progresista (PNP) e impugar su descalificación como alcalde en ese municipio.

Además, solicita que se lleven a cabo los procedimientos de la elección especial programada para el 19 de diciembre y se detenga la certificación de Julio Alicea.

El gobernador Pedro Pierluisi había informado que Alicea sería certificado y juramentado como alcalde de Cataño, luego de que el Directorio del PNP descalificara a Sicardó.

Mira aquí el documento:

Demanda -SJ2021CV08188 by Erick A. Velázquez Sosa

“Entendemos que no cumple con nuestro Reglamento para la evaluación de candidatos. Tomamos esta decisión en defensa del partido. Entendemos que no es un candidato idóneo para la alcaldía de Cataño. Entendemos que no pudiera sobrellevar el escrutinio público que conlleva una candidatura como esa. Y en los mejores intereses del Partido Nuevo Progresista, así como, del pueblo de Cataño, decidimos no darle paso a esa candidatura”, dijo el gobernador al culminar la reunión de Directorio.

“El sentir del Directorio es dado que teníamos solamente dos precandidatos, uno, Julio Alicea ha sido refrendado por el Directorio. El otro, Gabriel López Sicardó no fue refrendado por el Directorio. La decisión es prácticamente unánime. La única razón por la que no fue unánime fue porque alguien tenía que presentar a López Sicardó ante el Directorio y esa persona no vota en contra de su candidatura, pero prácticamente todos votaron en contra de su candidatura. Hubo un par de abstenciones por razones personales, pero fue prácticamente unánime la decisión del Directorio”, añadió.

Defiende la determinación del directorio de descalificarlo como candidato a la alcaldía de Cataño.

Fue el alcalde de Orocovis, Edgardo Colón Berlingeri el que para efectos de votación presentó la candidatura de Sicardó.

Sicardó fue avalado por el Comité Evaluador del PNP para correr en la elección especial. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz propuso que para el futuro el grupo encargado de certificar en primera instancia a los aspirantes tenga mejores herramientas para hacer el cernimiento.

Ambos cumplieron con la entrega de documentos requeridos por la CEE.

“De la misma manera que cuando una persona aspira a juez, le hacen una investigación completa de arriba a abajo, se va al entorno donde esa persona ha estado trabajando o actuando y se hacen hasta exámenes psicológicos. Pues aplicar ese tipo de investigación a futuro a a aquellos candidatos que quieran aspirar a una posición electiva”, sostuvo Rivera Cruz.

El PNP se reunió hoy en su sede en San Juan. Se trata de la primera reunión tras los esquemas de corrupción en Cataño y Guaynabo.

Félix "El Cano" Delgado presentó su renuncia el pasado martes, 30 de septiembre tras declararse culpable de conspiración, soborno y "kickbacks".

En la acusación federal en su contra, se detalla que el exejecutivo municipal recibía por parte de una persona identificada como A, pagos semanales que ascendieron a $47,9740, tras otorgarle un contrato a la compañía de esa persona, en septiembre de 2017.