García Padilla niega vínculos con LUMA Energy

El exgobernador Alejandro García Padilla aseguró este miércoles que no fue contratado por LUMA Energy como cabildero.

"No tengo, ni he tenido ningún contrato con LUMA ni con su empresa matriz para cabildear en su beneficio", manifestó en declaraciones escritas.

Según dijo, solo contestó que sí, cuando se le preguntó si legisladores debían reunirse con la empresa.

"No hice acercamientos para que la empresa fuera aceptada, y todas mis expresiones públicas previas y posteriores a su selección han sido en contra de la privatización", sostuvo García Padilla.

"La mentira llega más rápido, pero la verdad llega más lejos", concluyó.

Las declaraciones del exmandatario se dan luego de que el Centro de Periodismo Investigativo publicara un artículo en el que se indica que él llamó a legisladores de su partido para que se reunieran con Wayne Stensby, presidente de LUMA.

En entrevista con el CPI, García Padilla dijo:

“Luego de que LUMA es seleccionada, cabilderos de LUMA, los que sí tienen contrato, me preguntaron si LUMA se debería acercar a los líderes del Partido Popular, y yo dije, ‘yo creo que se deben acercar’… No tengo, ni he tenido ni tendré contrato con ellos [LUMA] porque los he criticado demasiado fuerte. Y en aquel momento me pidieron que hiciera el acercamiento a ver si los recibirían. Y eso fue todo. Nada que no pudieran hacer ellos solos y nada por lo cual cobré”.