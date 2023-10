Gary Núñez revela que batalla contra el cáncer de páncreas

El director del grupo "Plena Libre", Gary Núñez, reveló este lunes que fue diagnosticado con cáncer de páncreas.

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles. Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos LuisGa, Adriana y Joel, y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, sostuvo el músico en declaraciones escritas.

Núñez aseguró que Plena Libre continúa con su agenda de trabajo, dirigidos por su hijo LuisGa.

"Plena Libre sigue y seguirá poniendo a gozar el público, ahora con más ahínco que nunca porque somos y siempre seremos los abanderados de la plena de Puerto Rico. Plena Libre no se quita, Plena Libre sigue”, manifestó Núñez.