Gobernador a quienes piden aumentos salariales: “No podemos complacerlos a todos”

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el lunes que no puede complacer a todos los empleados públicos que solicitan aumentos salariales.

“Yo no puedo complacerlos a todos. O sea, yo no puedo complacer a todo el que quiere un aumento o fondos adicionales. Así no funciona esto”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Tenemos recursos limitados, pero me estoy enfocando en las áreas esenciales del gobierno. Es decir, seguridad, educación y salud. Y en esas tres áreas pues estoy atendiendo los reclamos que entiendo que son justos; y cuando la Junta (de Control Fiscal) no me da paso, pues utilizo los fondos federales que tenemos a nuestra disposición, pero esa es mi intención”, añadió.

El mandatario señaló que atenderá “los reclamos que sean justos, pero obviamente, no puedo complacer a todo el mundo. Eso es imposible”.

Las expresiones del gobernador se dieron en medio de una conferencia de prensa en la que anunció el desglose de $33.7 millones de fondos de la ley federal del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para fomentar diversos programas de instituciones culturales, así como para restaurar y mantener edificios históricos.

